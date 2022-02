Funcionario no se hace responsable de choque

Valiéndose del influyentísimo político, ha quedado impune la imprudencia de José González director de Panteones en el Ayuntamiento de Monclova a quien acusaron de ser responsable de un accidente automovilístico del que a la fecha no se ha hecho responsable, ni siquiera porque lesionó a una pequeñita de un año de edad.

Fue el pasado 11 de septiembre del 2021 cuando se originó el accidente vehicular a la altura del bulevar Harold R Pape y Francisco I Madero, Edgar Meneses iba en su vehículo junto a su esposa y su hija de un año, cuando fueron impactados por José González director de Panteones.

Aseguran que el funcionario se pasó el semáforo en rojo y ocasionó el accidente impactándose en el vehículo de Edgar Meneses, todos recibieron golpes en cara y cuerpo, desde entonces la pequeña quedó con una bola en el tobillo derecho, además de que llora mucho por las noches, la pediatra recomendó llevarla con un neurólogo pues lo que vivió pudo traumatizarla.

Las bolsas de seguridad explotaron y eso ocasionó los golpes, el impacto fue fuerte y hubo pérdida total del vehículo, un Passat 2014, en el que viajaba la familia, un auto con aun debían y que siguen pagando, han pasado seis meses y desde entonces, quien provocó el accidente no se ha hecho responsable.

"Es mi enojo, que el problema no avanza para nada, al Ministerio Público voy y me dicen que no hay nada, pero resulta que iban a esperar el peritaje con Iván Limón, pero lo dio todo mal", señaló Patricia Gómez madre de Edgar Meneses.

En el peritaje se mencionan los nombres de otras camionetas, que nada tienen que ver con este accidente, los nombres de otras personas y así lo metió al expediente.

Ahora resulta que el peritaje está beneficiando al funcionario público, están culpando a Edgar Meneses aun y cuando hay testigos de lo que ocurrió.

Actualmente Edgar sigue pagando el carro que ya perdió, además de los gastos de la atención médica de la niña y aunado a todo esto el peritaje lo pusieron a favor de quien aseguran es el responsable.

"No se hizo una investigación, eso no me parece justo y todo es parte del influyentísimo que el funcionario tiene, y tenemos pruebas porque hay un video del momento del choque ahí sale como los policías lo palmean en la espalda", comentó.

Han buscado el acercamiento con el alcalde Mario Alberto Dávila Delgado, pero no ha sido posible han dejado oficios explicando la situación a fin de que sepan la clase de personal que tiene dentro de su equipo, la calidad moral del funcionario público y que se haga responsable de lo que hizo.

Los daños ocasionados ascienden a cerca de 230 mil pesos, pero al último momento voltearon todo el peritaje en prejuicio de su hijo, pero se cuenta con las pruebas necesarias para demostrar que el responsable de esto fue José González.