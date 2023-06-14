Gana Periódico La Voz 5 Premios de Periodismo

La Periodista Hilda Sevilla logró el primer lugar en la categoría MEJOR TRABAJO PERIODÍSTICO EN PORTAL WEB, con el reportaje “México Seguro: si es posible. Comités ciudadanos de Saltillo lo demuestran, además se entregaron 4 preseas más al Periódico La Voz, Diana Ortiz por 25 años de trayectoria al igual que la Licenciada Mérida Pinto por 25 años de trayectoria, Alma Flores del Periódico La Voz Sabinas por 35 años de trayectoria y por último al ícono del periodismo deportivo en Coahuila Ramiro Ortiz por 35 años de trayectoria.

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