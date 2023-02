Gana terreno Chirey en Monclova

Saltillo no fue la excepción a la tendencia nacional, la venta de vehículos chinos ha crecido de manera exponencial y aunque al inicio no fue fácil, con la pandemia las marcas chinas ganaron terreno y no proyectan perderlo.

Recientemente, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) informó que los vehículos importados chinos hoy representan el 15.6 por ciento de las ventas del mercado interno en México y en el comparativo de los meses de enero desde 2005 hasta 2023, sus ventas han crecido 189 por ciento.

Pero, ¿Y Saltillo?, en la capital de Coahuila hoy se tiene tres marcas de vehículos chinos como son JAC, MG y CHIREY, dos de ellas compartieron a VANGUARDIA su experiencia en Saltillo y cómo crecieron desde que llegaron a la ciudad.

JAC SALTILLO

Ricardo García Zapata, Gerente Comercial de JAC Saltillo, indicó que la marca va para su sexto año en México y quinto en Saltillo, fue de las primeras marcas chinas en entrar al país. Dijo que el inicio fue complicado porque normalmente el paradigma de la gente era que “lo chino era malo y de mala calidad”.

Por ello, se empezó a trabajar en contra de ese paradigma, a través del soporte técnico y área de refacciones con los que cuenta la marca, pero también ganando la confianza de los vendedores y convenciéndolos sobre el equipamiento de las unidades.

También ayudó la falta de inventario que presentaron durante la pandemia de otras marcas que normalmente predominaban en el mercado, cuando las chinas no tenían problemas con el abasto de semiconductores.

“Eso nos ayudó mucho a que la gente se diera cuenta de que los vehículos eran realmente muy equipados y a un precio inferior”, y como ejemplo del crecimiento que han presentado en Saltillo, García Zapata destacó que “En 2020 vendíamos, propiamente de la pandemia para acá, 83 unidades, en 2021 paso a 176 unidades y en 2022 fueron 239 unidades, de vender un promedio de seis a siete unidades por mes, se pasó a 25 e inclusive 30 unidades por mes”.

En México, hoy JAC cuenta con 50 distribuidoras y una planta, así como con 19 modelos diferentes entre automóviles, suv´s, camiones pesados y eléctricos, de hecho ocupa el primer lugar a nivel nacional en venta de estos últimos.

Entre las agencias de JAC en el país, consideró que la de Saltillo está a mitad de la lista (la primera, segunda y tercera son CDMX, Guadalajara y Monterrey) y lo que más venden son unidades Frison y el Sei2; el cliente de Saltillo, dijo, es muy selectivo y aunque se tiene en contra la cercanía con Monterrey, los trámites se han vuelto más accesibles para que tomen su decisión de quedarse aquí.

Por lo pronto, en marzo inician la construcción de sus nuevas instalaciones y para mayo-junio quedarán listas, pero mientras tanto, siguen dando servicio en las oficinas que instalaron en el bulevar Venustiano Carranza.

Del futuro que ven para los vehículos chinos, comentó que “de acuerdo al plan de negocios que trae la marca, viene un crecimiento impresionante, porque se pretende romper una barrera de volumen.

Se tiene programado el lanzamiento de los nuevos vehículos y, sobre todo, durante el segundo semestre entrar con el segmento de camiones grandes por encima de las siete y hasta las 12 toneladas de carga. Ya se hizo la presentación en México, son camiones tipo Freightliner”, aseguró.

CHIREY Saltillo

Chirey Saltillo es una marca que llegó el año pasado al país y a la ciudad. La gerente general de la agencia local, Doris Urrieta, comentó que con las marcas chinas había un tabú con respecto a qué tan buenas podían ser y sí tendrían fallas, debido a que se estaba muy acostumbrado a las marcas americanas.

Sin embargo, empezaron a llegar las primeras marcas chinas que buscaron quitar esa mala información, aunque todavía para julio del 2022, cuando llegó Chirey, existía esa desinformación o duda de los clientes.

No obstante, en el caso de Chirey, la compañía llegó ofreciendo una de sus ventajas competitivas, como son los 10 años de garantía o un millón de kilómetros en motor y transmisión, que permitió tener un poco más de respaldo y confianza con los clientes.

“Eso nos permitió empezar a meternos un poquito más en la competencia con otras marcas, obviamente también nos ayudó que más clientes vinieran a conocer la marca debido a la falta de inventario de otras agencias, pero ya estando aquí se dieron cuenta de que traemos muy buen equipamiento en nuestros vehículos y que son de calidad”, aseguró.

El cliente de Saltillo es exigente, secundó, prácticamente todas las marcas las tienen en la ciudad y la competencia es mucha, sin embargo, destacó el crecimiento que han presentado hasta ahora en la plaza.

“Ha sido un crecimiento exponencial al menos hablando de la ‘plaza de Saltillo’, hemos pasado de vender 30 unidades a 127, que fue el mes anterior. En noviembre fueron 75, en diciembre 90 y ahorita en enero de este año terminamos con 127 unidades”, dijo.

En julio del 2020 fueron 40 las distribuidoras que se abrieron en el país, y para el cierre de este año, se llegará a cien. Mientras tanto, la plaza de Saltillo es la tercera dentro del grupo, superada solo por una agencia de Monterrey y otra de México.

Los vehículos más vendidos el Tigo 7 y el Omoda 5, mientras que este año estarán sumando otros tres vehículos a gasolina, pero también a mediados de año empezarán a comercializar los eléctricos.

De las marcas chinas, destacó que otra de sus ventajas es que no dependen de ningún otro proveedor para armar sus vehículos, por ello, no tienen desabasto de inventario. Lo único es que las unidades pueden tardar 30 días en llegar desde China, pero tienen suficiente inventario porque cada 15 días reciben vehículos.

La proyección que tiene para los vehículos chinos, es que para finales de este año la producción en China cierre con un incremento de 70 por ciento, y vienen otras tres marcas de vehículos chinos al país.

“Se esperan cosas muy buenas para las marcas chinas. Ya México abrió ese espacio, y a fin de cuentas, tienen la oportunidad de generar empleo, pero también todas esas marcas buscan abrir una planta en México y eso nos pone en una buena posición como país”, aseguró.

De hecho, en el caso de Chirey, se espera que el próximo año se informe dónde instalará su planta en México, para la cual se ha pensado lugares cercanos al norte, aunque todavía no se define.