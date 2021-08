Ganó moto pensando en su hijo

Luis Fernando Díaz Sánchez compró un boleto pensando en su hijo quien falleció por cáncer hace 19 años, jamás pensó que ganaría la moto que rifó la fundación Sofía Sipi durante su evento "Rodada con Causa", con la cual seguirán apoyando a 17 menores que luchan diariamente contra la enfermedad.

"Mi hijo Luis Javier falleció de leucemia y el comprar el boleto me salió del corazón, nomás lo agarré y dije ´con este mero me voy a quedar´. Siempre me ha gustado apoyar y ayudar a familiares y amigos de mi hijo, comprando boletos y rifándolos de arriba para abajo".

Luis Fernando es originario de la colonia San Miguel de Frontera pero vive en Monclova, acudió a recibir su premio junto a su esposa Karina y su hija Meredith. Trabaja en seguridad industrial para constructoras que trabajan para Altos Hornos de México, pero también es vendedor y acude las graduaciones, eventos, en el bulevar o acude al Cristo de la Bartola para vender globos led, espumas y juguetes para niños.

Relató que cuando compró el boleto el dinero lo dio en morralla, iba camino a su esposa a la preparatoria Conalep Monclova, agarró uno y en broma le dijo al vendedor "mañana me la entregas aquí", cuando le informaron que se había sacado la moto no lo podía creer, ya que en su familia siempre se hacen bromas.

"Ese día cumplía años mi cuñado pensé que estaba jugando conmigo y fue mi esposa, Karina Garay quien me lo confirmó, luego lo vi en la página. Sentí mucha alegría, de hecho traía una pistola de burbujas y yo solo me las eche de la emoción".

La presidenta de la fundación Sofía Sipi, Martha Díaz comentó que al evento asistieron muchas personas, sobre todo de más municipio del estado y de Nuevo León, aunque aún no saben cuánto dinero se recabó ya que continúan pagando cosas que se adquirieron.

"Nosotros solos no pudimos haberlo hecho, tuvimos colaboración de 30 grupos de bikers, quiero agradecer a la delegación de Monclova porque son una pieza fundamental y ningún motociclista resultó lesionado en el recorrido".