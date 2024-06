Garantiza policía la paz social.

Promover el resguardo de las instalaciones del IEC y evitar que surjan connatos de violencia como el ocurrido este miércoles en la mañana por temas electorales, es el objetivo de la Policía Preventiva Municipal quienes se encuentran aun custodiando las instalaciones donde se encuentra esta entidad electoral.

El regidor de Seguridad Pública, Carlos Herrera Pinales dijo que es hasta cierto punto natural que se presenten estas situaciones por los temas electorales.

Dijo que la cuestión electoral debe ser respetada y no violentada, pero la efervescencia política aún no termina para algunos partidos políticos, "el tema de la aceptación es complicado, y ahí está la muestra con estos resultados, pero también debo reconocer que es un derecho ciudadano el que exijan sus ponencias ante el instituto, pero en todo esto, debe prevalecer la paz".

Añadió que los roces se dan entre participantes de los diferentes partidos políticos y es lo que provoca estos connatos de violencia, "todas las fuerzas del orden están reunidas en ese lugar, ahí permaneceremos".

Sobre detenidos destacó que al parecer a dos personas que se les iba a resguardar finalmente no lo hicieron, mientras que personas que se llevaran cuerpos de rescate, dijo que si fue así, no es a consecuencia de las desavenencias, pues no hubo lesionados ni enfrentamientos, solo empujones, así que si se llevó gente al hospital tal vez fue por golpe de calor u otras circunstancias.