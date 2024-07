Desmienten hallazgo de 19 cuerpos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- "Lo que se ha logrado recuperar de la Lumbrera Uno en Pasta de Conchos es solo el cuerpo de un minero y pequeños restos óseos pero desconocemos aun si se trata de fragmentos biológicos que pertenecen a una sola persona o a varias", expresó Tomasita Martínez Almaguer, viuda de Reyes Cuevas.

Desmintió a su vez, la localización de 19 mineros más de los 62 que aún permanecen atrapados en el complejo de carbón desde hace ya 18 años y 4 meses.

"Eso es una mentira", destacó, añadiendo que fue el pasado viernes 28 de junio por la tarde, alrededor de las 16:40 horas cuando se recuperó el primero cuerpo completo, posteriormente la tarde del miércoles 3 de julio, fueron ubicados pequeños restos biológicos metros más adelante de donde ubicaron el primer cadáver.

Enfatizó que no han tenido conocimiento de más cuerpos que hayan sido recuperados puesto que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través del ingeniero Julio Antonio Sánchez que se les da a conocer cómo va el rescate y, por consiguiente, los hallazgos que detectan tanto biológicos como no biológicos.

Añadió que este tipo de información no se debe dar a conocer mientras no sea fidedigna ya que perjudica a las viudas y, a todas las familias que se encuentran día y noche en la Lumbrera Uno, considerando que les han pedido las autoridades federales y estatales no brindar información errónea sobre el tema.