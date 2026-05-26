SEP cubre gastos funerarios de Ian Gael tras accidente en jardín de niños

La Secretaría de Educación Pública (SEP) cubrió los gastos funerarios de Ian Gael, el niño de 6 años que perdió la vida tras un accidente ocurrido al interior del Jardín de Niños María Helena Chaires. Además, se analiza la posibilidad de otorgar un apoyo económico adicional a la familia.

Hugo Lozano, subsecretario de Educación Básica, señaló que actualmente se mantiene un acercamiento directo con los padres del menor, mientras las áreas administrativas y de recursos de la dependencia evalúan los mecanismos de apoyo. "Se estará llevando una atención y un acercamiento por parte del departamento administrativo y de recursos de la Secretaría", indicó. Agregó que en los próximos días se espera contar con información más completa sobre el posible respaldo económico.

El funcionario subrayó que, por ahora, lo más importante es el acompañamiento a la familia y a la comunidad educativa, el cual se ha brindado desde el primer momento. Confirmó que el secretario de Educación ha estado presente tanto en el plantel como en el domicilio de los familiares, brindando atención directa.

Asimismo, explicó que, por respeto a la familia, los detalles del apoyo y del seguimiento se manejan de manera privada, mientras especialistas continúan ofreciendo atención psicológica.

Sobre las circunstancias del accidente, Lozano precisó que la investigación está a cargo de la Fiscalía del Estado, por lo que la SEP no emitirá más información al respecto para no entorpecer el proceso.

En cuanto a la comunidad escolar, indicó que se suspendieron temporalmente las clases en el plantel y que se implementará un programa de acompañamiento socioemocional dirigido a alumnos, docentes y personal educativo, con el objetivo de atender el impacto de lo ocurrido.

Finalmente, destacó que la revisión de infraestructura en escuelas es permanente y que, a lo largo del ciclo escolar, se han retirado o reforzado estructuras que representan algún riesgo, como techumbres u otras instalaciones. Estas acciones, dijo, continuarán para garantizar la seguridad en los planteles educativos.