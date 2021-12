Generan "terrorismo" despachos de cobranza

Más de 80 casos de despachos de cobranza que no han reportado los pagos de los deudores a las instituciones crediticias han sido enviados a la CONDUCEF de los cuales 50 han sido resueltos de manera favorable, dijo Griselda Arreguín Cuellar, Regidora de Desarrollo Social.

"Estoy haciendo una alerta a la comunidad para que eviten dar dinero a los despachos de cobranza, pues tenemos una gran cantidad de quejas por que los "abogados" no reportan los pagos a los bancos, tiendas o instituciones financieras, por lo que el deudor confiado en que está pagando se da cuenta al poco tiempo que la deuda ya se triplicó y muchas de las veces se hace impagable".

La regidora dijo que los despachos de cobranza generan "terrorismo" contra los deudores, toda vez que primero los invitan a cubrir sus pagos semanalmente por medio de ellos y luego no reportan los pagos, por lo que al incrementarse las deudas, "simulan" actos jurídicos para asustar a los deudores y despojarlos de más dinero.

Dijo que es importante que cuando un deudor reciba a una agencia de cobranza, le pida una referencia bancaria o de la tienda para que paguen su dinero de forma directa y se vea reflejado en la institución, ya que de lo contrario lo estarán estafando y su deuda no será cubierta.

Así mismo dijo que pueden acudir a la institución bancaria, financiera o tienda donde le autorizaron el crédito y realizar un convenio de regularización, lo anterior para que el dinero que ellos paguen se vaya a capital y no solo a intereses o a manejo de cuenta.

"Ya hemos enviado una gran cantidad de casos de este tipo a CONDUCEF y muchos de ellos los hemos podido resolver, sin embargo les pedimos a la gente que no caigan y no entreguen dinero a los abogados quienes se quedarán con él y no lo van a reportar a la institución, agigantando aún más sus deudas".