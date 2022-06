Gestionará municipio un Centro de Salud

Varias dependencias municipales han intervenido para atender los múltiples casos de detención del que ha sido objeto un señor al que se le conoce como "Morín" y que en su más reciente hazaña atacó a una mujer, sostuvo que gestionará un Centro de Salud Mental pues es un organismo que compete a otras entidades.

"Es un tema delicado porque se debe prevalecer el respeto a los derechos humanos y a la salud, son temas controversiales pero es un problema social al que le debemos buscar una alternativa", comentó.

Dijo que los Centros de Salud Mental es un área que compete a otras instancias gubernamentales, como la federación, por aquello de la construcción, equipamiento y mantenimiento en cuanto al personal especializado.

No obstante, destacó que conoce bien el tema de "el Morín" como se le conoce a este personaje de la localidad que continuamente es detenido por exhibirse en la vía pública, por agredir a personas, o por estar involucrado en faltas administrativas.

"He girado instrucciones a diferentes departamentos para que lo atiendan, como es Seguridad Pública, Salud, DIF y otros más, no hay mucho que podamos hacer, pero hemos acudido cuando es necesario para verificar que esta persona esté bien y no agreda a otros", comentó.

Señaló el edil que el centro de salud es una petición que se tiene muy clara de los ciudadanos "desde que anduvimos caminando" (dijo al expresar así que fue parte de las peticiones de campaña).

Y antes de finalizar, el jefe de la comuna expresó que buscarán la manera de gestionar este centro de salud mental que sí hace falta en Monclova y la región.