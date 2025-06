Gilberto Castro y sus sombrías publicaciones antes del crimen

La mala estabilidad emocional de Gilberto Castro se denotaba en las publicaciones que hacía mediante la red social de Facebook, con mensajes adorando a la muerte y deprimentes como: "No es que quiera morir... solo ya no quiero seguir sintiendo. Dejar de existir suena más a descanso que cualquier promesa de paz".

La madrugada de este jueves Frontera se despertó con una lamentable noticia, Gilberto había terminado con la vida de la madre de su hija, Daniela, para luego terminar con su propia existencia colgándose en un terreno del Ejido 8 de Enero.

Aunque los vecinos del fraccionamiento Palmas mencionaron que la joven pareja no parecía tener problemas, sin embargo, la estabilidad emocional de Gilberto pendía de un hilo.

A través de su cuenta de Facebook, hizo publicaciones durante todo este mes que daban a entender sentimientos de tristeza, depresión y textos relacionados con la adoración a la muerte, además de publicar videos grotescos de deformaciones y monstruos, realizados con Inteligencia Artificial.

Uno de los textos que publicó aunado de una imagen en tonos oscuros fue: "La vida es un error cósmico que arrastra carne vacía. No hay propósito, no hay salida. Solo el frío... eterno, como el silencio después del último alarido. Que arda el mundo, yo ya me apagué por dentro".

Otros de los textos fueron: "No es que quiera morir... solo ya no quiero seguir sintiendo. Dejar de existir suena más a descanso que cualquier promesa de paz", "Últimamente hablo más con mi mente que con la gente", y "Al final te acostumbras y sonríes aunque todo esté mal".

Todo esto tuvo un trágico resultado, dejando a una pequeña con autismo en orfandad y a dos familias sufriendo grandes pérdidas.