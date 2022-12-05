Gran afluencia en elección del PRI

SABINAS, COAHUILA. - Con miras a fortalecer la militancia en el 2023 cuando se renovará la gobernatura y el Congreso del estado, el Partido Revolucionario Institucional realizó el proceso para renovar consejeros estatales y municipales.

Una gran afluencia se tuvo en Sabinas, en cada uno de los seccionales, el primer priista del municipio Diana Haro Martínez acudió a emitir su voto, así como también el diputado local Jesús María Montemayor Garza, el líder regional de la CNOP Luis Alfonso Rodríguez Garza y los ex diputados Malú Rodríguez Hernández y el profesor Ramiro Flores Morales entre otros priistas de este municipio.

La participación se notó en todas las colonias en donde se colocaron las mantas para indicar donde podrían los militantes acudir a emitir su voto para elegir a los consejeros quienes los representarán en la toma de decisiones de este partido.

En la organización de estas votaciones se trabajó desde el Comité Estatal presidido por Rigoberto Fuentes, con el fin de que se convirtiera en una gran celebración que avive el partido y logre multiplicar sus afiliados para que estén confiados de que su voto contará en las decisiones de este partido.

Como es usual en estas votaciones ya entrada la tarde se conocerán los resultados de este ejercicio democrático que inició a las 9 de la mañana y culminó a las dos de la tarde, el cual busca ubicar a los mejores elementos al frente de su representación en los municipios y en el estado.

Con trasparencia y legalidad se ubicaron las mesas receptoras con escrutadores a quienes tocará contar los votos para elegir al que obtenga la mayoría como es costumbre, así como representantes de cada aspirante.

El Partido Revolucionario Institucional se ha distinguido por llevar una organización muy eficiente de toda la estructura que forma el partido en todas las colonias de la ciudad.