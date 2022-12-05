Salen a votar más de 400 mil priistas

Saltillo, Coah.- En una demostración de unidad y fuerza, militantes y simpatizantes del PRI en Coahuila salieron este domingo a las urnas para elegir Consejeros y Comités Seccionales, sumando más de 400 mil votantes.

Con corte a las 19:00 horas, el conteo de todo el estado arrojó los números casi finales, en una jornada sin incidentes y con el 97% de las casillas instaladas, donde además de la votación también se realizó una jornada de afiliación.

Al acudir a emitir su voto, el primer priista del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís expresó que hubo una gran participación y no se registraron incidentes.

“Veo a un PRI vivo, un PRI trabajando con mucha unidad; no se tiene un solo incidente, hay participación, hay apertura democrática”, mencionó Riquelme Solís, “esta es la fortaleza del partido, es la estructura del PRI que se renueva; hoy podemos ver un gran movimiento por parte del Comité Directivo Estatal en los 38 municipios”.

Desde temprano hubo largas filas en los 38 municipios, acudieron a votar en Torreón Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado del presidente del Partido en el estado, Rodrigo Fuentes Ávila, de la presidenta del PRI en Torreón, Verónica Martínez y del consejero político estatal, Eduardo Olmos Castro.

En Saltillo hicieron lo propio el presidente del PRI, Jaime Bueno Zertuche, el Consejero Estatal, Manolo Jiménez Salinas, así como el primer priista de la capital, José María Fraustro Siller.

Rodrigo Fuentes Ávila detalló que en este proceso se eligen un total de 325 Consejeros Políticos Estatales en territorio, de un total de 650 que integran el Consejo Político Estatal, Órgano Máximo del Partido.

“Nuestro método, tal como fue aprobado, por el Consejo Político Estatal, es abierto a la militancia, esto quiere decir que cualquier coahuilense afiliado a nuestro partido pudo participar en este proceso, los centros de votación estuvieron abiertos entre las 09:00 y las 14:00 horas de este domingo 4 de diciembre.

En cada casilla hubo actas y listados nominales digitales, a fin de hacer el proceso más ágil y amigable con la naturaleza, expuso Fuentes Ávila.