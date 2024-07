Gran evolución en tecnología de grabación

El avance de la tecnología y la cancelación de la señal analógica en el 2016 ha provocado la importante evolución de los dispositivos para grabar y almacenar videos, y por lo tanto la modernización en transmisión de televisión y la calidad de los videos.

Antonio Cepeda Arellano, licenciado en comunicación egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, destaca su amplia experiencia en el mundo de la televisión y la grabación de videos en actividades sociales.

Conserva una amplia videoteca resguardada en diferentes formatos que se han usado incluso desde los años 70´s, que se fueron modernizando poco a poco y explica a La Voz de Monclova cómo ha sido la experiencia de vivir esta época de cambios evolucionados con grandes resultados en mejorar la tecnología.

Destacó que los primeros casets que se utilizaban para grabar video en las televisoras eran en formantes grandes de cinta magnética que podían grabar audio y video, eran de una pulgada.

Pero no había casets que pudieran ser movibles, solo se colocaban en una aparato grande que parecía un refrigerador y que tenía carretes, ahí se ponía la cinta que solo tenía capacidad para grabar 20 minutos, no más.

Después se hizo una cinta más pequeña de ¾ de pulgada, se utilizaban para el editor, el aparato grande, pero también para la videograbadora, en donde se conectaba una grabadora portátil con un cable a la cámara, le llamaban "la pañalera" porque iba a parte, estos tenían 450 líneas de resolución.

Explicó que la televisión análoga era de 720 líneas, ahorita ya llegamos a full hd que son 1920 líneas lo que demuestra un gran avance.

El apagón analógico se dio el 31 de diciembre del 2015, "amanecimos en el 2016 con televisión digital cuatro por tres era cuadrada. Ahora la televisión digital es de 16 x 9".

Sobre los videocasets VHS de ¾ de pulgada, el de 8 milímetros era el más popular para las vidoegrabadoras VHS caseras, y luego apareció el Beta, ambos con 250 líneas de resolución.

Para mejorar la calidad de las transmisiones televisivas apareció el súper VHS que traía 450 líneas y en una videocasetera VHS casera, no se leía porque tenía más resolución. Entonces el súper VHS Castes no se conseguía en tiendas, era necesario importarlos de EU y otras partes.

Con el paso de los años, nacieron unos castes digitales los mini vd es un videocaste que tiene una calidad superior a la de los VHS y la de ¾, y luego nacieron los dvc pro calidad digital tenía 94 minutos de cinta y calidad mayor.

En las televisoras se comenzaron a comercializar las videocaseteras dvc pro y cámaras dvc pro mucha gente utilizaba el mini vd y se conseguían unos adaptadores para colocar los dispositivos más modernos.

El vhs compacto se ponía en un adaptador los de 3/4 ahora existe hasta en las memorias sd y micro SD para adaptar y leer la información los castes betacam que eran de mayor calidad tenían las 900 líneas de calidad, podías ver películas y programas con mayor calidad

En las televisoras de Monterrey donde le tocó trabajar a Antonio Cepeda por el año de 1989 utilizaban 3/4 betacam mini cpro. En ese entonces las películas en tv azteca y multimedia eran con betacam.

Hoy en día los dispositivos nuevos logran hasta 1920 x 1080 líneas de resolución, las televisiones pueden reproducir en 4k y 8k plataformas de películas en calidades mayores.

"El avance de la tecnología es práctico, en las décadas de 80's y 90's para almacenarlo en una biblioteca grande te ocupaba 20 minutos y hoy en un microship logras 10 horas de video en la misma calidad, y en una cajita puedes guardar decenas de memorias cientos fe horas de graduación o discosduros puedes guardar", explicó.

Los dispositivos de todo tipo, deben ser resguardados en lugares secos y frescos sin humedad.

Añadió que las cámaras fotográficas actuales cada vez tienen mayor calidad, más compactas y más económica la mayoría graban video y ahora con el internet puedes descargar aplicaciones, comprarlas y haces buenos trabajos de edición, ya depende de los conocimientos y habilidades de cada quien.

"En cursos que he tomado, me gusta seguir actualizándome en las nuevas tecnologías, tengo un post grado en comunicación y nuevas tecnologías, pero en 1990 eran otras, mi compromiso es mantener actualizado, todo va a desaparecer va a ser digital, incluso el dinero va a ser digital, micro dispositivos", comentó.

Una de las desventajas que han registrado los medios de comunicación tradicionales es el uso de un dispositivo de celular que están al alcance de todas las personas y que con la conexión en internet, la gente prefiere ver noticias en redes sociales.

Antonio Cepeda dijo que no toda la colección de casetes que tiene ha podido verificar qué tienen en video, porque algunos de éstos se reproducen en aparatos que solo algunas televisoras tienen.

En sus recuerdos, Antonio Cepeda utilizó el BetaCam, VHS y los casetes de ¾, trabajó con su padre que en paz descanse en la grabación de video de bodas y quinceañeras, negocio que hoy en día sigue por amor y tradición.

Pero en sus tiempos de recién egresado en Nuevo León, pudo grabar conciertos de Selena, Caballo Dorado, Emilio Navaira, los Tigres del Norte y los Temerarios.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8 ❮❯

Incluso, señala que las imágenes del video "No rompas más" de Caballo Dorado son de él, pues le tocó la fortuna de ser elegido para grabar este video en un rancho en Nuevo León.

El objetivo de Antonio Cepeda es dejar huella y seguir capacitándose de manera constante, "Para mí representa un compromiso como para no decir todo esto que ha pasado, que he vivido, nunca se me va a olvidar, las aplico y les hago ver a las nuevas generaciones que me toca compartir mis clases como maestro explicarles antes se hacía así y ahora es así"

Hizo la propuesta a cualquier persona, ya sea algún estudiante de comunicación que les guste la historia o conocer estos formatos está disponible para mostrarlos y darles a conocer la historia.

"Estoy a sus órdenes, están disponibles para verlos y ver de qué se trata puede ser en Encuadre Fotografía, en la televisión donde trabajo o en la universidad donde doy clases", finalizó.