Grave situación en pandemia

Ante el alarmante alza de casos positivos de covid-19 en el municipio, el Alcalde Mario Alberto Dávila Delgado reconoció que la situación es grave y se tienen que poner cartas en el asunto de forma inmediata para contener los índices de contagio, toda vez que cada vez existen más pacientes con índice de positividad, los hospitales están comenzando a ingresar a un mayor número de personas y se están preparado espacios para que estén listos en caso de ser necesarios.

El edil dijo que aunque por contario a los años anteriores cuando se registraban una gran cantidad de casos positivos y un alto índice de hospitalizaciones y defunciones, este año se ha logrado mantener el número de hospitalizados, sin embargo explicó que se tienen que tomar acciones inmediatas para evitar que de nueva cuenta los casos se salgan de control.

Mencionó que ya sostuvo un diálogo directo con los representantes del área de salud del gobierno del estado y con el jefe de la jurisdicción sanitaria, lo anterior para entregarles las llaves del hospital móvil el cual ya está habilitado y se puede utilizar cuando así se requiera.

Dijo que existe una necesidad imperiosa de pruebas para la detección del covid- 19, ya que las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentran abarrotadas de personas haciendo filas para realizarse la prueba, sin embargo muchas de ellas no alcanzan a realizársela debido a la alta demanda de las mismas, por lo que tienen que regresar a casa aún presentado síntomas y buscar una segunda opción en laboratorios particulares.

Dávila Delgado llamó a la ciudadanía a no salir de casa si no es urgente, a evitar lugares con alta concentración de personas y de ser posible no realizar reuniones familiares pues es en ese tipo de festejos cuando una mayor cantidad de personas se contagian, debido a que se relajan las medidas preventivas, generando que el virus se contagie de forma rápida.

"Tenemos que buscar alternativas para que la pandemia no nos rebase de nueva cuenta y no llegar a los número de años anteriores, estamos a tiempo de cuidarnos, la situación es grave pero podemos revertir el resultado debido a que no hay un alto número de pacientes en estado delicado o con complicaciones propias de la enfermedad".