Habría participado ladrón en más atracos

Tras la captura del hombre que intentó asaltar La Botana, Rodrigo Chairez Zamora; delegado de la Fiscalía General del Estado mencionó que se investiga sí la persona pudiera tener intervención en otros eventos denunciados donde no hay señalamiento de un probable responsable.

El asaltante de la botana intentó darse a la fuga pero afortunadamente dos mujeres policía lograron su captura y se puso a disposición del Ministerio Público por la probable comisión del delito de robo.

Ante esto el delegado mencionó que cada robo que es puesto disposición del Ministerio Público en Monclova, se sigue una investigación por sí la persona pudiera tener intervención en otros eventos denunciados donde no hay señalamiento de un probable responsable.

"No es que se prejuzgue pero sí se debe cruzar la información con otras carpetas de investigación abiertas, en este caso el agente del Ministerio Público tiene 48 horas para una determinación al respecto, pero en el tema de robo donde se privilegia la atención a este que se ha convertido en un flagelo social, generalmente se pone a disposición de la autoridad judicial", comentó. Dijo que depende mucho de la clasificación que se haga pues hay algunos robos que aceptan alguna salida alterna, sobre todo cuando no son violentos, cuando la persona tiene voluntad de acceder a la reparación del daño y se puede materializar en el ministerio Público. Es materia del Ministerio Público y de la Agencia de Investigación Criminal dar seguimiento a las personas puestas a disposición, indicó que este caso es algo ordinario, no varía si se hace comparación con años anteriores, cada dirección de seguridad tiene su trabajo realizado y corresponde darle seguimiento a las puestas a disposición.