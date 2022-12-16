Hace alcalde última entrega de tinacos

Con la entrega de 66 tinacos, que el ayuntamiento de Monclova hace en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, cierra el programa de materiales subsidiados y el programa de materiales a bajo costo; la de ayer fue la décima y última entrega en este año, con la cual se benefició a 70 familias.

El alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, dijo que la intención de ambos programas, al igual que otros que se pusieron en marcha en este primer año de su administración, es es la de beneficiar a las familias, para que tengan acceso a una mejor calidad de vida.

Agregó que este año se benefició a miles de personas con la entrega de 613 tinacos y 3 mil bultos de cemento: en lo que respecta a los tinacos, estos ayudaran a que las familias puedan tender donde almacenar el agua para hacer frente a los embates de la sequía, como la registrada este año.

Mientras que los tres mil bultos de cemento, ayudaron a construir nuevas viviendas, o a realizar mejoras o ampliaciones, en sus propiedades, “En ambos casos el apoyo otorgado a través de estos programas, representa una mejor calidad de vida.

Antes de concluir con su mensaje a los beneficiarios de los tinacos, dijo que el próximo año, las cosas serán todavía mejores, por lo que invito a los ciudadanos a ser parte de la construcción y crecimiento, de este gran proyecto que es Monclova, haciendo oportunamente el pago de su impuesto predial; y para cerrar deseo a todos los monclovenses, felices fiestas y una Feliz Navidad.