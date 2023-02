Hallan puma muerto en la 23 de Abril

A través de la cuenta de usuario Carlos Liñan realizó una publicación donde se encontró con un puma muerto en un lote baldío de la colonia 23 de Abril ubicado al norte de la ciudad de Monclova.

A través del video con un tiempo de duración de 59 segundos se muestra sorprendido por el tamaño del animal y del que asegura un día anterior no estaba.

La tarde del miércoles Carlos Liñan salió a buscar a su perrita que había salido de su vivienda y quien lo llevo hasta donde se encontraba el puma.

"Estoy viendo que es un puma vean el tamaño de mi mano, el tamaño de su mano, esto está muy raro, porque esta relleno de algo blanco y lo tiraron en ese tambo que esta allá, y el tambo también esta relleno de eso blanco"

"Voy a reportar a las autoridades porque esto no está bien... por favor no hagan esto, aquí está amarrado con un alambre de púas, o como que lo arrastraron, alguien le arranco la cola, no sé si tal vez un perro, pero bueno voy hacer el reporte" finalizo.