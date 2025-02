Halló su negocio en el sillón kamasutra

Leobardo Villarreal: el fabricante de los "Potros del Amor", que lograron llegar a todos los hoteles de la región Centro, y que ahora son muy solicitados para domicilios particulares.

Originario del municipio de San Buenaventura, ha dedicado 36 años de su vida al oficio de la tapicería en Monclova, pero fue hace diez cuando un proyecto especial cambió el rumbo de su negocio.

Un cliente del Hotel Fénix le solicitó un trabajo que lo inspiró a crear su propio diseño de sillón especializado para el kamasutra.

"Tomé una plantilla, empecé a fabricar mis propios sillones, y desde entonces, los hoteles de la región han sido mis principales clientes", comenta con entusiasmo.

Este hombre ha encontrado en este mueble una fuente constante de ingresos, consolidándose como un referente en el negocio de la creación de muebles para la intimidad, conocido popularmente como "potro de amor", "sillón tantra" o "kamasutra".

A pesar de ser una pieza más común en los moteles, el "potro de amor" ha trascendido en su fabricación, ganando popularidad entre aquellos que buscan nuevas experiencias para experimentar con su sexualidad en pareja.

Con un precio que ronda entre los 2,000 y 2,500 pesos, Leobardo ofrece modelos en diferentes colores, como negro, azul, morado, beige y rojo, siempre destacando por la resistencia de sus materiales, como el vinil y las tablas reforzadas que garantizan la comodidad y seguridad durante su uso.

"Fabricamos los sillones con mucho cuidado, el proceso es largo y detallado. Cada uno tarda hasta un día y medio en ser confeccionado, con cortes precisos, forrado en vinil y reforzado con clavos y tornillos para asegurar su durabilidad", explica.

La estructura curvada del sillón, que imita las curvaturas del cuerpo humano, permite mayor comodidad y facilita la ejecución de diversas posiciones sexuales que, en una cama tradicional, serían difíciles de lograr.

El "potro de amor" no solo se encuentra en hoteles de Monclova, como el Hotel Vía, el que antes era el Fénix y Paraíso, sino también en hogares de clientes que buscan experimentar de forma más aventurera en la intimidad.

A pesar de la competencia y la calma de algunas temporadas, el negocio sigue estable. "Los saqué a exhibición por el Día del Amor, pero créame, no he vendido ninguno. A veces se venden, y otras veces no tanto. De todos modos, seguimos fabricando", comenta con una sonrisa.

En su taller, Leobardo continúa produciendo los sillones, siempre con la esperanza de que más personas se atrevan a experimentar con este singular mueble que ayuda a explorar nuevas formas de vivir la sexualidad.

Gracias a la ubicación de su taller en la Zona Centro de Monclova, y con la creciente afluencia de vehículos que pasan por ahí, ha logrado captar más la atención de los clientes, de modo que ha llevado a que sus sillones se hagan virales, por su forma de promocionarlos, colocándolos en la vía pública y en diversos puntos de la ciudad.

En los 10 años que lleva en este negocio, ha sido testigo de cómo las tendencias cambian y cómo el "potro de amor" se ha consolidado como un elemento popular en la vida íntima de las parejas.