Hay desabasto de minisplits

Se registra desabasto de minisplits en Monclova, desde hace dos días las personas empezaron a comprar aparatos de aire debido a las intensas temperaturas de más de 43 grados y hay una fila de espera ya que los proveedores tardarán unos días más en traer a la región centro.

1 / 2 Desde hace dos días las personas han comprado más minisplits para mitigar el calor. 2 / 2 Los negocios de climas reciben más de 50 solicitudes por día. ❮❯

La tercera ola de calor que está afectando a Monclova como al resto del país ha provocado que más personas acudan a las tiendas de marcas registradas a adquirir aparatos de aire acondicionado, ya sea de una, una y media o dos toneladas, dependiendo del tamaño del domicilio o negocio.

También están acudiendo a tiendas grandes, con el fin de revisar precios y escoger el que mejor les parezca, tratando de invertir poco para hacer rendir el dinero lo mejor posible en esta crisis económica.

En entrevista con Periódico La Voz, amas de casa señalaron que la simple labor de lavar trastes o recoger la casa es insoportable, y más aún cuando tienen que hacer de comer para su familia donde el famoso “lanzallamas” no les ayuda en nada.

Por su parte, Karina Buenrostro Núñez, trabajadora de Climas Calleros el cual tiene 30 años de servicio a la población, comentó que desde que empezó el intenso calor en la región centro, ha recibido más de 50 llamadas diarias de personas preguntando por precios de aparatos y mantenimientos.

“Los mini splits de la marca Mirage, la cual es la que tiene más tiempo y es reconocida, es la que tiene desabasto en la localidad y llegan más la próxima semana, los mismos proveedores dicen que lo que no se vendió en el año se fue en tan solo dos días”.

Externó que al menos 5 personas por día compran aparatos de aire y son muchas más las que acuden a preguntar sobre precios y exigir que les instalen lo antes posible los climas, sin embargo, es tanta la demanda que a veces es imposible abarcar a tanta población.

Aunque también hay gente que al final prefieren lo más barato y ya no regresan, quienes tienen que pagar más caro por la falta de una buena garantía.