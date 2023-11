Hay dos detenidos tras la muerte de menor en anexo de Monclova

Monclova, Coah.-Hay dos personas detenidas tras la muerte de Cristofer el adolescente de 14 años de edad y quien falleció en el Anexo "Impacto de Fe" en Monclova. Se trata de Fernando Hernandez y otro más de apellido Lozano.

Lo anterior lo dio a conocer Edith de la Fuente madre del menor fallecido y quien los reconoció la noche del martes cuando fueron esposados por los Agentes Ministeriales.

"Fernando Hernández es quien me recibía el dinero cada semana que acudíamos a pagar 820 pesos, y el otro se que se apellida Lozano y es el hermano del dueño del Anexo, se los llevaron esposados y me dijeron que no saldrían en libertad" mencionó.

Con la voz entrecortada relató que ya nada podrá devolver a su hijo, por lo que exige Justicia y de nueva cuenta lanza llamado a la comunidad que tiene algún interno para que acudan por ellos, ya que no quiere que sufran lo que ella.

"Yo confié en ellos, que podrían ayudarme a sacar a mi hijo adelante, apenas iba a cumplir un mes en este lugar y teníamos mucha esperanza de su mejoría, pero ahora lo estoy velando, mi criatura lo mataron" señaló.

Informó a Periódico la voz que al momento las autoridades no le han dado a conocer la causa de la muerte y también desconoce si fue una persona o más quienes asesinaron a su hijo, pero dejó en claro que su pequeño contaba con múltiples golpes en rostro y cuerpo por lo que clama Justicia