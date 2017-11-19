Heredarán toda la nómina municipal

Ni directores ni personal de confianza saldrá antes de que concluya la administración, ya será el siguiente alcalde el que determine qué trabajadores se mantienen y quiénes saldrán de la nómina municipal.

A poco más de un mes de que finalice la actual administración, no se contempla aplicar recorte de personal en el municipio de Monclova, a pesar de ser una obligación de los ayuntamientos, manteniendo en la nómina alrededor de mil 500 trabajadores tanto de confianza como sindicalizados.

Se indicó que dentro del presupuesto que se tiene para concluir el año no se contempla el reajuste de personal, lo que representaría un gasto con el pago de las liquidaciones de los trabajadores que salgan.

Tampoco se darán de baja los directores, trabajadores de confianza que iniciaron durante esta administración y que no recibirán una liquidación al concluir su labor, pero se indicó que se mantendrán en el cargo.

La responsabilidad se pasará al alcalde electo Alfredo Paredes, quien decidirá quiénes se quedan y quiénes se van a partir del uno de enero, y será él quien tenga que cumplir con el pago de finiquitos de ser necesario, colocando a gente en los cargos estratégicos dentro de su administración.