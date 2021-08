Heridas que dejan huella; Olimpia relata su maltrato

La Voz- "Cuando un billete está sucio, roto, maltratado, no pierde su valor, solo es cuestión de unirlo, limpiarlo y pegarlo para recuperarlo, una mujer puede ser exhibida, maltratada y ensuciada en su moral, pero es cuestión de sanar y subir la autoestima, salir adelante, amarse y entender que el cometer un error no te hace culpable ni merecedora del escarnio público.

Olimpia fue víctima de un hombre sin escrúpulos, uno que la enamoró y se aprovechó de su vulnerabilidad al estar recién divorciada, le habló "bonito", se hizo su amiga, tuvieron una relación que fue más tormentosa que buena, la cual terminó en amenazas, golpes y con la intimidad de ella exhibida.

"Me arrepiento de haber tenido una relación con Aarón Hernández Fernández, siempre ejerció violencia emocional, física y sexual en mi contra, me perjudicó con mi familia, en el trabajo y con la sociedad exhibiendo fotos intimas mías, creó varias cuentas en redes sociales donde se dedicó a calumniarme como si yo fuera de lo peor, tuve mucho miedo, quería irme de aquí, pero gracias al apoyo de las autoridades logré superar este trago amargo".

Olimpia, quien se dedica a la docencia, dijo que es injusto que existan hombres que exhiban la sexualidad de las mujeres aprovechándose de haber tenido una relación con ellas, lo cual debe ser castigado, pues nadie tiene derecho a mostrar la intimidad de las personas en público.

.

*Yo nunca quise hacer pública nuestra relación, pues sabía que no terminaría bien*

Olimpia como muchas mujeres habían vivido dentro de un matrimonio por más de 30 años, cuando las cosas no salieron bien, decidió separarse de su esposo y al paso del tiempo conoció a Aaron, quien al principio la apoyó en todo, la ayudó a recuperarse y le dio el "cariño" que ella necesitaba, pero poco a poco la relación fue cambiando, él se convirtió en un hombre posesivo, le quitó las contraseñas de sus redes sociales y comenzó a vigilarle el celular, lo cual levantó las alertas en Olimpia.

"Vivíamos una buena relación, la cual no quise hacer pública porque yo observaba cosas que no me gustaban, al poco tiempo le pedí terminar nuestro "noviazgo" debido a que el me engañó en muchos aspectos, incluso en su edad, diciéndome que tenía más de 30 años y era mentira".

Dijo que al concluir la relación Aarón comenzó a amenazarla, envió videos íntimos a sus hijos, ex esposo, familiares, compañeros de trabajo e incluso le robó sus redes sociales donde también exhibió el material, lo cual es un delito penado por la ley.

.

*Comienza la violencia física*

Una vez que Olimpia decidió terminar la relación a pocos meses de haberla iniciado, Aarón acudió a su domicilio y aunque las puertas estaban cerradas con candado, ingresó sin permiso, la ultrajo físicamente exigiéndole regresar con él, amenazándola con exhibir las fotos que ella le había enviado durante la relación, además de que la despojó de sus teléfonos celulares con la intención de ponerse en contacto con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo, dejándola triste y con sentimiento de culpa.

"Me golpeó, me insultó, me amenazó con exhibirme en público, yo caí en una profunda depresión, de verdad creí que yo tenía la culpa de haber confiado en él, lastimosamente no pensé que él fuera a hacerme sentir de esa manera, después me di cuenta que él jugó con mi mente, me envolvió para hacerme creer que yo era la mala del cuento, sin embargo, ya sé que esto no es verdad".

.

*Yo pensé que me iba a matar*

Cuando se fue de la casa me dejó encerrada, me robó mis dos celulares, me golpeó y me dijo que si me iba no la pasaría bien, yo espere una hora y luego busqué ayuda, salí de la casa, grité porque alguien acudiera a rescatarme, pero nadie me apoyó, después de rato logré comunicarme con mi familia y llegaron por mí, ese día comenzó la pesadilla, me tuve que ir del municipio y me escondí, pase momentos muy difíciles, porque la gente te señala sin embargo ya entendí que solo fue un error y que la vida sigue.

Después de ese día, Olimpia acudió a buscar apoyo debido a que continuamente recibía amenazas telefónicas, por mensajes de texto y vía redes sociales, en estos mensajes Aarón le decía que volviera con él o no dejaría de exhibirla, pero ella decidió ser fuerte y buscar ayuda para mostrar a todas las mujeres que por un error no se acaba la vida.

.

*Busca que se aplique la ley Olimpia*

La mujer quien había sido violentada en cuanto a su sexualidad, entendió que el ejercerla libremente con su pareja no es pecado, pues incluso Aarón la hacía sentir mal debido a la religió que procesa.

"Me decía ahora sí van a saber que una docente que además es "cristiana" se exhibe en ropa íntima, eso me hacia sentir muy mal, me avergoncé tanto, incluso tuve problemas en el trabajo, pero ahora sé que es más pecado lo que él está haciendo conmigo y no pienso dejarme, el me exhibió ante todos y ahora yo salgo con la cara en alto a reconocer que aunque hice mal al confiar en él, puedo recuperarme y ayudar a otras mujeres".

Dijo que ya acudió a denunciar a su agresor quien en una primera audiencia no negó el haberla exhibido y maltratado públicamente, incluso aseguró que siguió enviándole mensajes, asegurándole y jurándole por dios que la dejaría de molestar, lo cual no ha parado.

La docente explicó que ella lo que busca dando a conocer su caso es que más mujeres se identifiquen y no se queden calladas, pues lo que quiere es que se haga justicia.

"La ley Olimpia tienen como objetivo salvaguardar a las mujeres, nadie tiene el derecho de exhibir la sexualidad de otra persona y si lo hace debe ser castigado, en mi caso ya no tengo miedo, ya interpuse una denuncia y estoy esperando un juicio, pero la gente debe conocer mi caso para que si están en una situación similar, no tengan miedo y denuncien a sus agresores".

Olimpia asegura que el temor y la vergüenza ya pasaron, ella busca rehacer su vida con el apoyo de su familia, regresó a la escuela donde trabaja y puede ver a la gente de frente, busca con esto que más mujeres pierdan el temor y denuncien, busquen apoyo psicológico y legal para que los casos como este se detengan y no existan más "olimpias" violentadas.

.

*Quiero que la ley se aplique con este hombre, que ninguna otra mujer sea engañada*

Las mujeres debemos de aprender a que no porque hayamos cometido un error, tenemos que ser señaladas, avergonzadas o denigradas, nadie tiene el derecho de exhibir nuestra intimidad, en mi caso mis fotos llegaron hasta otros municipios, incluso gente de otros estados se puso en contacto conmigo para informarme de las fotos que circulaban en la red, hoy en día todavía hay un perfil falso con mis fotos, eso no es legal y no voy a detenerme por pena, ya me perdoné y voy a salir adelante.

Olimpia dijo que el gritar lo que a ella le sucedió es como una voz de esperanza para las mujeres que están pasando por una situación similar, toda vez que no están solas, en su caso está por recibir la fecha de la segunda audiencia y pide el apoyo de organizaciones feministas y de mujeres que como ella han sufrido del acoso de un hombre sin escrúpulos ni moral.