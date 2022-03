Hizo realidad su sueño de ser alcaldesa

En el Día Internacional de la Mujer en Monclova se destaca la primera y única Presidenta Municipal, Herminia Martínez, mejor conocida como Mimí.

Mimí fue alcaldesa interina en los años 2008-2009 cuando suplió en el cargo al también ex alcalde Pablo González, el Congreso del Estado le confirió este cargo, después de haber sido Directora de Desarrollo Social.

Las experiencias vividas para Mimí fueron muy importantes "el haber podido gobernar la ciudad que me vio nacer, sin embargo, lo más resaltable fue que pude ayudar a tanta gente que se encontraba en una situación difícil".

Añadió "desde muy chica me di cuenta que mi pasión era la política y siempre tuve ese instinto maternal que con el tiempo me dio la oportunidad de ser mamá de 3 hijos y ahora abuela de 3 hermosos nietos que son mi vida, aprendí a separar mi tiempo para no descuidar ningún ámbito y siempre haciendo todo con responsabilidad y mucho amor".

El consejo que Mimí Martínez da a las mujeres de hoy es "hacer las cosas con disciplina, compromiso, responsabilidad, pasión y mucho amor".