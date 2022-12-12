Hunde a AHMSA extorsión Federal

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descapitalizó AHMSA con la invención de un delito y la extorsión que ejerce para que se realice el pago, lo que colocó a la empresa en las condiciones actuales, y ahora quiere aparecer como salvador, al señalar que no rescatará la empresa.

El director de Comunicación Social de AHMSA, Francisco Orduña Mangiola señaló que a la gente se le olvida porque iniciaron los problemas de la siderúrgica, lo cual se dio ante la invención de un delito por parte de Gobierno Federal y que durante años ha mantenido esta presión.

“Ahora dicen que la empresa es insolvente, cuando nos costo pagar a él los 2 mil millones de pesos, si tuviéramos estos 2 mil mdp que nos extorsionó, no tendríamos los problemas financieros, por lo que él descapitalizó AHMSA”.

Hace apenas unos días la empresa realizó el pago de mil 100 millones de pesos, lo cual se dio a pesar de las difíciles condiciones que existen en el mercado.

El representante de la acerera señaló que en ningún momento se ha pedido el rescate de la empresa, únicamente se pide que se les deje trabajar, porque serán los trabajadores los que rescaten la acerera.

“Que nos deje trabajar, él fue el que inició el problema, entonces, “calladito se ve más bonito”, porque ahora quiere aparecer como salvador de algo que el complicó”, indicó el portavoz de la empresa.

Orduña Mangiola descartó que se contemple un recorte de personal, ni sindicalizado, ni de confianza, así como tampoco reducir las jornadas laborales, al contrario, se enfocarán en recuperar la producción, una vez que se restableció la energía eléctrica.

Indicó que el cierre del 2022 será complicado, pero confían recuperar el mercado en 2023 con la estabilización del precio del acero y esperan que a partir de enero comience a subir el precio.

En cuanto a la posibilidad de una asociación o venta, señaló que desde hace años trabajan con posibles inversionistas, con quienes se plática, pero las negociaciones son muy lentas ante la incertidumbre y desconfianza que existe por parte de los inversionistas en el país, lo que ha ocasionado este retraso.