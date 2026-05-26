La comunidad de Cañada Sur se une en el dolor por la muerte de Ian Gael

En medio de un ambiente de profundo dolor, el cuerpo del pequeño Ian Gael, de 6 años de edad, fue velado en la funeraria Martínez, luego de que perdiera la vida en un accidente ocurrido en el área de juegos del Jardín de Niños María Helena Chaires, ubicado en la colonia Cañada Sur.

El servicio funerario se llevó a cabo de manera privada, con la presencia de familiares y amistades cercanas, quienes acudieron a despedir al menor en un entorno de recogimiento y respeto.

Durante la mañana de ayer, arribaron a la funeraria —situada en la colonia El Pueblo— autoridades educativas, entre ellas el secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano, así como el director de Servicios Educativos en la región Centro-Desierto, quienes acudieron para acompañar a la familia en este momento.

A través de redes sociales, la madre del menor, Scarleth, compartió una imagen del interior del velorio acompañada de la canción "Que tal si te escapas del cielo", además de un mensaje cargado de dolor en el que expresó la dificultad de explicar la pérdida a los hermanos del niño y el profundo arrepentimiento que la embarga.

Para este día, se tiene previsto el sepelio en un panteón municipal, donde se ha convocado a la comunidad estudiantil, docentes y allegados a participar vistiendo prendas blancas y llevando globos, los cuales serán liberados al cielo como símbolo de despedida.

El fallecimiento de Ian Gael ha conmocionado a la comunidad educativa y a la ciudadanía, que se ha unido en muestras de solidaridad hacia la familia en uno de los momentos más difíciles.