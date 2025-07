Presidente de CANACAR habla sobre dominio del inglés en transporte de carga

A una semana de que entró en vigor la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que obliga a los conductores de transporte de carga a dominar el idioma inglés, hasta el momento los transportistas no han reportado afectaciones ni interrupciones en sus operaciones transfronterizas.

Gerardo Bortoni González, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) señaló que hasta este momento los operadores de carga continúan laborando de manera normal sin que hasta el momento se implementen operativos para verificar el dominio del idioma.

"Hasta ahorita no. La medida entró solo como aviso, no ha habido ningún reporte de que se hayan empezado a recoger visas o que no se estén otorgando permisos a los operadores todavía".

Dijo que si bien hay revisiones frecuentes por parte de las autoridades norteamericanas, estas se han enfocado principalmente en impedir que transportistas mexicanos realicen cabotaje, es decir, traslado de mercancías entre ciudades de Estados Unidos, actividad que está prohibida para ellos.

En cuanto al tema del idioma, el dirigente de CANACAR reconoció que más del 50 por ciento de los operadores que cruzan la frontera no dominan el inglés, por lo que prevén implementar programas de capacitación, aunque por el momento no hay cifras exactas del nivel de conocimiento del idioma entre los choferes.

"Vamos a hacer una encuesta para ver cuántos operadores estarían interesados en tomar un curso de inglés específico para el cruce transfronterizo y ver cómo podemos apoyarlos. ahorita hay algunas escuelas, sobre todo en la frontera, en Laredo, Reynosa y Matamoros, que ya están trabajando en la capacitación", detalló.

Por lo pronto, indicó que se ha iniciado un proceso de concientización entre los operadores, para que se preparen con tiempo ante la posibilidad de que las autoridades estadounidenses comiencen a aplicar sanciones más estrictas.