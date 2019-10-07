Imparten curso de primeros auxilios

La Secretaría de Salud imparte el curso: “Primeros Auxilios Respondientes en Urgencias Médicas y el Manejo Inicial de Lesiones” al departamento docente y administrativo de la UTRCC y a elementos de Protección Civil de Nadadores.

La capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de la UTRCC y tuvo una duración de tres días, donde el principal objetivo fue capacitar a estas personas para brindar la atención de urgencia en caso de ser necesario.

Entre los principales temas que se enseñaron en este curso están los temas teóricos y prácticos, en donde los capacitadores ofrecieron las herramientas necesarias.

Al final de la capacitación los asistentes recibieron certificación por personal del programa de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables de la Secretaría de Salud, encabezado por Diana Elizabeth Rodríguez Arévalo, responsable estatal de la capacitación.

Entre los principales temas que se enseñaron en este curso están los temas teóricos y prácticos, en donde los capacitadores ofrecieron las herramientas necesarias a los presentes para saber cómo actuar en caso de registrarse algún incidente.

Por su parte, el rector de la universidad, Lic. Jesús Alfredo Oyervides Valdés, agradeció al personal del programa de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes por tomarlos en cuenta en la capacitación.

Imparte Secretaría de Salud el curso: “Primero Auxilios Respondientes en Urgencias Médicas y el Manejo Inicial de Lesiones” a personal de la UTRCC.

Destacó que gracias a esta capacitación la UTRCC se convierte en la primera universidad en la región que se certifica con este curso de primeros respondientes:

“Sabemos lo importante que es saber de primeros auxilios y ahora el personal de la UTRCC podrá ofrecer una atención más oportuna en caso de algún accidente”, puntualizó el Rector.