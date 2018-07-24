Imparten talleres de prevención a suicidios

Frontera, Coah.- La aplicación del curso taller “Prevención y atención al suicidio”, impartido por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en la Región Centro a representantes de diversas instancias involucradas en esta problemática, permite capacitación a fondo y detectar a tiempo intenciones de llegar al suicidio, señaló Deyanira Nájera, titular del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en Frontera.

El tema de prevención del suicidio se realizó con el apoyo del centro de profesionalización, acreditación, certificación y carrera del Instituto de Estudios Penales y Formación Profesional.

Hasta el momento se ha logrado atender con terapias en este centro de justicia a mujeres que han intentado quitarse la vida.

Hasta el momento se ha logrado atender con terapias en este centro de justicia a mujeres que han intentado quitarse la vida.

“Acuden con nosotros y nos platican que han tenido la intención de quitarse la vida, y estos cursos nos permite tener mayor preparación para poderlas atender”, expuso.

Entre los síntomas más comunes que se pueden detectar en alguna atención médica, destaca que ya no tienen ganas de vivir, están cansados, su autoestima es baja y frecuentemente no muestran interés por nada, además que no salen de sus casas.

Todo esto creyendo que al final de cuentas sus problemas no tienen alguna solución; se sienten incluso acorraladas y no hayan otra salida, optando por quitarse la vida de una u otra forma.

De acuerdo con la funcionaria, los problemas en el hogar que se viven diariamente, la acumulación de gastos, la falta de algún ser querido y el haber perdido el trabajo, han sido puntos detectados en quienes tienen la intención de suicidarse.

Dijo que en caso de que se llegue a detectar algún problema psiquiátrico en la persona que se atiende, se apoya con el personal del Hospital Amparo Pape de Benavides, IMSS o ISSSTE para brindar atención inmediata con el especialista en psiquiatría.

En la aplicación del curso participaron un total de 40 personas, entre ellas el personal de la Fiscalía del área de Coordinación de Atención a Víctimas, Centros CAIF, Pronnif y responsables de esta cartera en municipios de la Región Centro.