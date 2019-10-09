Impartirá DIF más talleres

Las damas voluntarias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Monclova, siguen en constante capacitación para brindar más y mejores cursos y talleres a las madres de familia, que día a día buscan superarse.

Ayer se impartió la plática sobre el manejo de la ansiedad y de técnicas de relajación, que ayuda a tener una mejor calidad de vida, alejando la ansiedad y el estrés, que forma parte de la vida cotidiana, además de aprender técnicas de relajación para superar estos problemas sociales.

Por otra parte en el área de talleres se llevó a cabo la elaboración de coronas, por parte de las madres de familia, que podrán usar el día dos de noviembre, día de los fieles difuntos, el curso de elaboración fue a cargo de las Damas Voluntarias.

El tema más importante es el autoempleo, el cual sirve para que más mujeres puedan llevar un mejor sustento a sus hogares, ya que el aprender la elaboración de estos productos, ayuda a que más mujeres se activen económicamente y ellas mismas elabores sus productos, ofreciéndolos en su hogar y su comunidad.

La presidenta de DIF Monclova Lic. Pamela Garanzuay de Paredes, indicó que cada vez más son las mujeres que se inscriben a estos voluntariados, los cuales llevas ente tipo de mensajes a las mujeres de Monclova, aprovechar estos talleres, ser parte del autoempleo de nuestra ciudad y progresar para su hogar y calidad de vida.