Trámite de la CURP Biométrica aún no inicia en Monclova y Región Centro

A pesar del interés creciente entre la población, el trámite de la nueva CURP Biométrica aún no inicia en Monclova ni la Región Centro, sin que hasta el momento se tenga una fecha para su implementación, indicó el coordinador regional de Oficialías del Registro Civil. Edmundo Cabello Meyer informó que en ciudades como Saltillo ya inició el trámite de este documento, donde se ha tenido una alta demanda por parte de la población, pero aún no se tiene una fecha para el arranque en la región. De acuerdo a la información nacional, se prevé que el 16 de octubre inicie el trámite a nivel nacional, sin embargo, en algunas ciudades ya se inició con el fin de realizar los ajustes en el proceso. Cabello Meyer reconoció que la ciudadanía ha mostrado un gran interés por obtener este nuevo documento de identificación, sin embargo, hasta ahora no han recibido los equipos ni la capacitación necesaria para su operación. "Nos ha preguntado mucha gente, pero les damos la misma respuesta: aún no tenemos nada confirmado, pero en cuanto contemos con información lo vamos a dar a conocer", aseguró. Respecto a las características del nuevo método de identificación, el coordinador señaló que aún no se ha proporcionado información precisa sobre los datos biométricos que serán recabados, donde dijo que están esperando que se les informe de los detalles de este trámite. En Monclova se prevé que el trámite se instale en la coordinación ubicada en calle Juárez, aunque desconoce si en un inicio será la única sede o se instalará en todas las Oficialías del Registro Civil.

¿Qué es la CURP Biométrica? La nueva CURP Biométrica será el documento base de identificación oficial en México y contempla la integración de datos como huellas digitales, iris, rostro y firma electrónica. Su objetivo es consolidar un sistema de identidad más seguro y confiable para todos los ciudadanos.