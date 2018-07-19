Imposible cuidar a todos los taxistas

Luego de los asaltos que se han presentado a taxistas en la ciudad, René Rodríguez Dorado, director de Transporte, señaló que no se tiene reporte oficial, dijo que deben tomar medidas de seguridad pues es imposible cuidar a cerca de 500 taxistas.

El funcionario mencionó que la Procuraduría General de Justicia en la región no les informa de los casos que se van presentando y no están obligados.

Comentó que han estado en reunión con líderes de bases de taxi y en los últimos días no les han hecho saber sobre la situación, ni siquiera en forma extraoficial, aunque se ha platicado por parte de representantes de líneas y transportes con miembros de la PGJE para tener una mayor seguridad.

“Hemos dialogado con diversos directores de corporaciones policiacas para buscar medidas de seguridad en el desempeño de su función, es difícil cuidarlos a todos, tenemos arriba de 500 taxistas, es difícil asignarles una unidad de Seguridad Pública a cada uno”, mencionó.

Además de esto, mencionó el caso que se presentó en días pasados, donde un taxi de Monclova fue asaltado mientras llevaba pasajeros al ejido 8 d Enero y fue asaltado en la colonia Diana Laura del municipio de Frontera.

“Ser taxista es de los trabajos de mayor riesgo, definitivamente por eso las pláticas con directivos de diversas corporaciones”, comentó.

Como autoridad, él exhortó a conductores a que tengan y guarden medidas correspondientes de seguridad a su persona, que se fijen a quién y a qué hora levantan pasajeros y que estos no presenten un estado de embriaguez o estén intoxicados.