Impugnarán sentencia

La familia de Arnulfo Calamaco Martínez, aseguran que se cometió una injusticia, ya que el verdadero asesino es Gilberto alias "Ñoño", por lo que buscarán impugnar la dura sentencia de 30 años en prisión.

Ayer terminó el juicio oral por el asesinato de Ricardo Apolonio Alarcón alias "Polo" bajo la causa penal 1356/2022 en el Centro de Justicia Penal de Frontera, donde se le dictó la sentencia de 30 años y 9 meses al imputado.

María de los Ángeles Martínez Gallegos, mamá del imputado mencionó que fue una injusticia ya que el verdadero culpable sigue suelto, señalando a Gilberto alias "Ñoño" como el verdadero autor material del delito.

"No hay pruebas contra mijo, no hay nadie contra él, no tiene por qué pagar una condena cuando no hizo nada, nosotros buscaremos a otra autoridad para cambiarlo. Todos los involucrados debieron estar detenidos porque todos participaron", dijo refiriéndose a Uriel, Kevin, Héctor y Gilberto.

Así mismo, señalaron que Gilberto y su familia pagaron 70 mil pesos para quedar libre del delito y por eso se tuvieron que ir de la ciudad, desmintiendo que ellos le hayan hecho amenazas a la familia como relató en su declaración.

Así mismo, Dana la hermana de Calamaco, mencionó que las autoridades no tomaron en cuenta su testimonio dentro del asesinato, cuando fue ella quien le dio agua a Gilberto alias "Ñoño" para que se lavara la sangre de las manos.

"La misma familia dijo en el Ministerio Público que había sido Ñoño quien lo mató, se agarraron llorando ahí, se había declarado culpable".