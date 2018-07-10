Impulsa Coahuila ‘Vida Independiente’

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Bajo la convocatoria de Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, en alianza con diferentes Secretarías del Estado y la participación de la organización internacional Vida Independiente, así como del DIF Nacional, inició el curso ‘Vida Independiente’, dirigido a personas con discapacidad motora y sus familias, a quienes consideró como un ejemplo a seguir y ante quienes reiteró que su atención es una prioridad para ella y el gobernador Miguel Riquelme.

La declaratoria inaugural del evento estuvo a cargo de Ana María Montiel Hernández, Directora General de Rehabilitación del DIF Nacional, quien destacó que “para trabajar a favor de las personas con discapacidad, se requiere de grandes alianzas como las que hoy convocan el DIF y el Gobierno de Coahuila”.

El objetivo de este curso, es dotar a la población usuaria de sillas de ruedas, de estrategias para el manejo de estos aparatos, de manera que busquen y logren por sí mismos, su inclusión a la sociedad, así como una vida más libre e independiente.

Marcela Gorgón agradeció por su parte el apoyo del DIF Nacional en la representación de Montiel Hernández y reconoció el trabajo y entusiasmo de Santiago Velázquez Duarte, Presidente de la Organización Internacional “Vida Independiente”, quien estará a cargo, junto a sus instructores, de la capacitación de 80 personas participantes, terapeutas físicos y ocupacionales, así como pacientes de los Centros de Rehabilitación y Unidades Básicas de Rehabilitación del DIF Coahuila, originarios de los municipios de Frontera, Monclova, Piedras Negras, San Juan de Sabinas, General Cepeda y de estados aledaños, como Nuevo León, San Luis, Tamaulipas y Zacatecas.

Durante siete días realizarán actividades de acondicionamiento físico, y de dominio en dos puntos de la silla de ruedas, bajar y subir escalones, subir y bajar banquetas, pasar rieles, práctica de caídas, traslado de silla a cama, de silla a automóvil, y también recibirán talleres con temas de cuidados de la piel, distintos tipos de sillas, superación de miedos y aceptación del principio de la realidad, entre otros.

En el arranque de este curso, estuvieron también presentes, Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud; José Inocencio Aguirre Willars, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Higinio González Calderón, Secretario de Educación; Roberto Cárdenas Zavala, Director General del DIF Coahuila; Jorge Pablo Chapoy Bosque, Director General del INEDEC, así como el Director General del Centro de Rehabilitación Integral TELETÓN Coahuila, Herminio Rodríguez Torres.

El Presidente de la Organización Internacional “Vida Independiente”, Santiago Velázquez Duarte, dijo que el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, es la única institución que vela, a profundidad, por los sectores poblacionales más abandonados, trabajo que las organizaciones como la que él dirige, aprovechan para hacer alianza y lograr el éxito en los programas encaminados al desarrollo de potencialidades de las personas con discapacidad.

En este sentido, expresó su reconocimiento al Gobierno de Coahuila que encabeza el gobernador Miguel Riquelme Solís y a su esposa Marcela Gorgón, por impulsar y ofrecer a la población con discapacidad motriz, mayores oportunidades de alcanzar una vida independiente y mejorar su calidad de vida.

“El objetivo de este curso es que, a las personas con discapacidad, se les den las herramientas que necesitan para ser libres, y qué mejor ayuda que lograr su propia independencia”, expresó.

Dijo que las personas en esta condición necesitan tener un proyecto de vida, “necesitan soñar, aspirar como todo ser humano, necesitan perder el miedo, arriesgarse y dejar de subvalorarse, aprender a caer y levantarse; y a través de esta filosofía, le reitero mi agradecimiento al Gobierno y a usted, señora Marcela, por permitirnos sumarnos a este proyecto del DIF y hacernos cargo de esta parte, que normalmente no se da, del centro de rehabilitación a la calle, lo que implica para una persona con discapacidad el fortalecerse internamente, de vencer un factor que tenemos en contra y que es el miedo”.

Finalmente dijo que con el apoyo de todas las instituciones hoy involucradas, en alianza, se lograrán los objetivos del curso, que debe replicarse en todos los municipios, principalmente para que en las mentes de las personas con discapacidad y de sus familias se dé una actitud positiva ante los retos diarios a los que se enfrentan.

“Gracias por este momento, por su presencia y el involucramiento, el DIF puede hacer grandes acciones, pero darle vida independiente a un ser humano, no tiene precio, es algo que valoramos y con la visión del Gobierno de Coahuila vamos a lograr mucho más”, aseveró.