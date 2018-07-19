Impulsa Gobierno empleo en Coahuila

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- En Coahuila sigue la oferta de empleos bien remunerados, por lo que se han realizado Ferias del Empleo en todo el Estado, con una colocación del 45 por ciento.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo se coordina con el Servicio Nacional de Empleo (SNE) así como con el sector productivo y empresarial y con los diversos sectores de comercio, turismo y restaurantero, entre otros, para ofertar más fuentes de trabajo y brindar más oportunidades de desarrollo a los coahuilenses.

Se ha registrado una colocación del 45 por ciento.

Como ejemplo de ello, la subsecretaria de Empleo y Productividad del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, fue la encargada de inaugurar la Jornada de Empleo del Sector Turismo en Saltillo, donde se ofertaron más de 380 vacantes para restaurantes, hoteles y moteles de la Región Sureste.

En este evento, realizado de las 08:00 a 14:00 horas y se contó con la participación de 30 empresas del sector de hoteles y moteles, así como de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Saltillo.

Cabe destacar que las más de 200 personas que logren alguno de los puestos de trabajo ofertados, tendrán una capacitación por parte de la UANE, la UNID y la Universidad Vizcaya de las Américas.