Impulsan programa de Navidad Sustentable

Ante la llegada de la temporada decembrina, la Secretaría del Medio Ambiente impulsa el programa Navidad Sustentable, a través del cual se invita a la población a que realicen sus compras manera responsable en estas fechas y evitar generar un impacto negativo, al medio ambiente.

Durante esta época del año se incrementan las compras con el tema de los regalos y fiestas de fin de año, en donde existe gran euforia sobre todo por la derrama económica que se da en las empresas.

Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria del Medio Ambiente mencionó que es importante realizar las compras, pero de una manera responsable, pensando el impacto que se genera con la toma de decisiones.

Recomendó a la población realizar sus compras con tres criterios, "lo necesito", "lo quiero" y "me gusta", el 60 por ciento es bajo el criterio de "lo necesito", el 20 por ciento sobre que "lo quiero" y el 20 por ciento restante "me gusta" y si en realidad no se necesita dejarlo de lado.

También se debe analizar el impacto que se tendrá con las compras, ya sea en la compra de artículos para el hogar, ver que es lo que se va a hacer con lo que se reemplazará para no generar contaminación, también cuidar el tema de los empaques, y envolturas que se usan en los regalos y ver que se hará con ello.

Otro de los temas que mencionó es el hecho del cuidado a las mascotas, el saber que una mascota es una responsabilidad y no regalar cachorros, que después de 2 o 3 meses, son abandonados o presentan omisión de cuidados.

"Lo que queremos es que la gente piense un poco sobre las compras que van a realizar y que las hagan de manera responsable, desde la comida, juguetes y todo en esta temporada y se tenga una navidad sustentable y que no se genere un impacto al medio ambiente", comentó.