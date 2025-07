Cinthia acepta acuerdo reparatorio tras robo de vehículo

Luego de vencerse el plazo constitucional ampliado para resolver su situación jurídica, Juan Manuel "N" fue imputado por el delito de robo de vehículo calificado por ser cometido con intimidación con arma, en agravio de Cinthia "N" pero llegó a un acuerdo reparatorio.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio, en la Zona Centro de San Buenaventura, tras una noche de convivencia en la feria local, donde se encontraban la víctima, su pareja, el imputado y otros amigos. De acuerdo con la formulación de la imputación, Juan Manuel tomó un bate de béisbol y, sin lograr golpearla, amenazó a la víctima para que entregara las llaves de su automóvil.

El imputado se llevó el vehículo y posteriormente lo abandonó tras impactarlo, según señaló el Ministerio Público. En el interior del automóvil fue localizado el bate utilizado para la amenaza. Inicialmente los daños fueron valuados en 75 mil pesos, aunque la cifra disminuyó tras recuperar la unidad.

Una versión no oficial refiere que el imputado no robó el vehículo, sino que lo utilizó con el consentimiento del grupo y posteriormente lo devolvió. Durante la audiencia se dio a conocer que Juan Manuel conocía previamente a la víctima y a una testigo, quienes eran clientas del autolavado donde él trabaja, y supuestamente las habría amenazado de muerte, según declaraciones de las afectadas.

Durante la diligencia judicial, la defensa no presentó pruebas para acreditar la inocencia de su representado, pero solicitó al juez un acuerdo reparatorio. Al no existir oposición por parte de la víctima, el juez lo autorizó, destacando que Juan Manuel "N" no ha recibido anteriormente ningún beneficio procesal.

Cinthia "N" declaró que nadie la obligó a aceptar el acuerdo y que ya recibió el pago de 10 mil pesos como reparación del daño. Como parte de las condiciones establecidas, el imputado deberá mantenerse alejado de la víctima y abstenerse de molestarla, pues en caso de incumplimiento se girará una orden de aprehensión y será recluido en el penal. El juez fue enfático al exhortarlo a cumplir el acuerdo si no quiere "volver a tener problemas con la ley".