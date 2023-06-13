IMSS anuncia medidas para rehabilitar aire acondicionado

MONCLOVA., COAHUILA.- El Instituto Mexicano del Seguro Social realiza las acciones necesarias para rehabilitar el aire acondicionado en las áreas del block B que se vieron afectadas.

Luego de las protestas realizadas por personal sindicalizado del IMSS, el área técnica del nosocomio inicio con las labores de rehabilitación de los climas, sin embargo las altas temperaturas que imperan en la ciudad no permiten que el funcionamiento se de al cien porciento.

Trascendió que para que trabajadores y derechohabientes estén en total comodidad, se realiza esta rehabilitación que durará por lo menos 72 horas más para que el funcionamiento de los climas quede al cien por ciento.

"La función de los equipos de enfriamiento esta casi a su máxima capacidad sin embargo estos se ven rebasados por el fuerte calor que impera en la entidad, por esta razón y para la.comodidad del paciente se les permite que ingresen abanicos para que puedan ventilar el área en la que se encuentran hospitalizados".

Es importante señalar que hasta el momento el block A, B y otras áreas de la HGZ/MF No.7 la temperatura ya está controlada.

Cabe mencionar que el IMSS Coahuila garantiza la atención a los asegurados, pacientes, hospitalizados y trabajadores de la institución para que se encuentren en un lugar cómodo y seguro.