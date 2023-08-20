Inaugura FNSI oficinas en Monclova

La Federación Nacional de Sindicato Independientes (FNSI) abrió sus oficinas en Monclova para atender a los trabajadores adheridos a este organismo en las empresas de la localidad y acercar los diferentes servicios.

La federación cuenta con la titularidad de los contratos colectivo con diferentes empresas de la localidad tal es el caso de empresas manufactureras como Maxion-Inmagusa, tiendas comerciales y de autoservicio.

Es por ello que con la finalidad de atender a los agremiados la federación inauguró dichas oficinas en Monclova con la presencia del Secretario General de la FNSI, Jesús González Cárdenas, quien refrendó el compromiso con las y los trabajadores de la región Centro, la cual dijo cuenta con un gran potencial de desarrollo.

“Esto que estamos inaugurando es para dar servicio a los trabajadores, que seguramente están necesitados de ayuda, de requerir nuestros servicios, porque nosotros nos sentimos como una organización sindical de lo mejor en el país”.

El Secretario General de la FNSI anticipó que en los próximos meses quedarán finalizados los trabajos de construcción de las Capillas de Velación FNSI Monclova, que brindarán el servicios a los trabajadores.

Otros de los trámites que se atenderán es la asesoría jurídica, sindical, gestión de trámites de salud ocupacional, ante el Infonavit, son algunos de los servicios que están disponibles en la nueva sede de la FNSI en Monclova.