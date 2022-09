Inauguran simposio de seguridad

Se inauguró el 8° Simposio de Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente por parte de la Canacintra, la participación por parte de empresas, estudiantes y organización fue muy buena.

El evento que se realizó en la Sala de Seminarios de la Universidad Autónoma de Coahuila, en este evento estuvo presente el alcalde de Monclova; Mario Dávila, Alejandro Loya; Presidente de la Canacintra y más representantes de cámaras así como Luis Enrique Martínez; delegado del IMSS.

En este simposium se habló acerca de las actividades que deben ser establecidas y llevadas a la vida del día a día en empresas e instituciones, esta actividad se reactivó pues debido a la pandemia se suspendió durante algunos años.

"Pero se reactiva y nos da gusto que mucha gente participe en conferencias y actividades de aporte a la comunidad", comentó.

Dijo que es importante en las empresas estudiar cuáles son los riesgos, controlarlo, cuidarlo y hacerlo de manera que no llegue al problema, no se puede prevenir lo que no se conoce.

Comentó que existen nuevas normas como la 36 y 35 riesgo psicología, el estrés hay que aplicarlo en las empresas, es mandatario, así como la 136 ergonomía todo aquello que afecta la posición del cuerpo humano, estar de pie, sentado, cargar cosas pesadas, con el fin de prevenir futuras enfermedades.