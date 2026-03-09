Doctora residente es internada tras incidente en Monclova

La doctora residente que protagonizó un incidente el pasado viernes al interior del Hospital General "Amparo Pape de Benavides" fue trasladada e internada en un centro de salud mental para recibir atención especializada.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, señaló que el incidente que se registró en el hospital ya está siendo atendido, donde se brindará todo el apoyo médico a la doctora, quien cuenta con un padecimiento previo.

Explicó que la doctora apenas tenía cinco días de haber llegado a Monclova para iniciar su residencia en el área de pediatría del nosocomio cuando se presentó la situación que derivó en la movilización de personal y autoridades dentro del hospital.

Aguilar Arocha mencionó que tras el episodio, se activaron los protocolos de atención establecidos por el sector salud para atender casos relacionados con problemas de salud mental. "Como todos, podemos tener problemas de salud y problemas de salud mental, a la doctora se le dio la atención de acuerdo con los programas y protocolos implementados por el Gobierno del Estado, sin importar la condición social, económica o el grado que tenga", señaló.

Tras la crisis que presentó la doctora, estando medicada, fue valorada por especialistas, quienes recomendaron su traslado a un centro especializado para dar seguimiento a su caso. La doctora cuenta con antecedentes de tratamiento psiquiátrico y consumía medicamentos indicados por especialistas, aunque se detectó que había recurrido a la automedicación en este caso.

Señaló que se realizarán una serie de estudios médicos y un seguimiento al caso para apoyarla en el tema de salud, y dijo que una vez concluido el tratamiento se analizará si continuará su labor en el hospital.