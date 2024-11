Inconforman pagos sobre ley de quiebra

MONCLOVA; COAH.- Ismael Leija Escalante, líder sindical expresó su preocupación por la situación de los trabajadores de Altos Hornos de México, quien considera que el pago ofrecido es injusto y no refleja la dedicación y experiencia de los obreros, esto tras declaración del síndico Víctor Manuel Aguilera en torno a que se pagara de acuerdo a la ley y no al contrato colectivo de trabajo.

"La situación de los obreros es crítica y lamentable. Son trabajadores que tienen más de 30 años de servicio y es injusto que reciban un pago que no corresponde a su esfuerzo y dedicación", manifestó Leija Escalante.

El líder obrero destacó que la empresa es productiva y volverá a operar, por lo que considera que el pago debe ser más justo. "Es una empresa que se paró trabajando y es productiva, no entiendo por qué el pago sea tan bajo", dijo.

Leija Escalante mencionó que buscarán negociar un pago más alto que el establecido por la ley, con la intervención de la juez, el síndico y los nuevos dueños de la empresa. "No descarto el contrato colectivo, siempre he mencionado que la negociación es la clave", enfatizó.

Asimismo, expresó su esperanza de que la solución sea rápida y no se demore hasta mediados de año. "Ojalá y Dios nos ayude para que esto sea más rápido y no tanto. Los obreros no pueden aguantar más", concluyó.