Aumento de precios en alimentos afecta a restaurantes

El incremento en el precio de frutas, verduras y algunos productos de consumo básico podría generar ajustes en distintos giros comerciales como el sector restaurantero que deberá elevar sus precios ante la inflación que se registra a inicios del año.

De acuerdo a los resultados del último reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) durante el mes de febrero se registró una inflación del 4.02%, una cifra superior al 3.77% registrado en el mismo periodo del 2025, superando la meta del 3 por ciento que se tenía establecida.

Esta situación lleva al incremento en el precio de productos como frutas y legumbres que prevén un aumento de más de un 20%, como el caso del limón, tomate, papa, que son de un alto consumo.

El Presidente de la CANACO en Monclova, Oscar Mario Medina Martínez, mencionó que el comportamiento de la inflación durante los primeros meses del año, mantiene presión sobre los costos de diversos insumos que utilizan los negocios.

Explicó que también se han registrado variaciones en productos cárnicos, particularmente en el cerdo, derivado de factores relacionados con la importación desde Estados Unidos y el pollo.

El representante del sector comercial advirtió que estos incrementos terminan impactando al consumidor final, a los ciudadanos con el aumento que se registrará en el precio de los productos, sobre todo en los hogares con menores ingresos.

Agregó que que restaurantes y negocios de servicios son de los sectores más presionados por el alza en insumos, por lo que algunos establecimientos ya han comenzado a modificar sus precios.

"Algunos restaurantes ya comenzaron a ajustar el precio de sus menús, pero no todos, uno no quisiera mover los precios, pero los mismos productos que manejas, algunos enseres o artículos para la atención también tienen aumentos".

Añadió que, además de la inflación, el comercio local enfrenta un entorno de incertidumbre derivado de factores económicos regionales, como la situación de Altos Hornos de México, así como cambios laborales en discusión a nivel nacional.

Ante este panorama, muchos negocios están revisando su estructura operativa para tratar de contener incrementos mayores en los precios al consumidor.