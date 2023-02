Indigentes rechazan ayuda y son vulnerables a la muerte

Monclova., Coah.- Mueren en la indigencia y en muchos de los casos no pueden ayudarlos porque no se dejan, así lo informó Juan Francisco "Hommy" Vielma, quien aseguró que muchos de ellos han sido llevados a su albergue y ellos prefieren irse.

Luego de la muerte del "Maluma" un indigente que vagaba por la Zona Centro, el Hommy Vielma quien es reconocido por apoyar a la gente en situación de calle, dijo que es lamentable que estás personas terminen su vida así, sin embargo aseguró que en este caso se le trató de ayudar en muchas ocasiones y él no se dejó.

"Me duele que estas personas acaben así en la calle, la mayoría no mueren por el frío como se maneja sino por qué tienen enfermedades derivadas del consumo excesivo de drogas y alcohol, en el caso de Daniel antier lo lleve conmigo pero definitivamente no quería quedarse y murió en la calle".

Dijo que tan solo en la Zona Centro vagan aproximadamente 20 indigentes, además se suman muchas personas que venían migrando y que se quedan sin recursos por lo que buscan un rincón donde dormir en las calles sin poder cubrirse del frío, lo que genera en algunos de los casos que fallezcan de hipotermia.