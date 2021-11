Indigna en Allende "Paseo Halloween"

Allende, Coah.- Indignación generó en la comunidad local, y en especial en las familias afectadas por la crímenes de marzo de 2011, un recorrido nocturno de "Halloween" denominado "expedición paranormal" por las casas de los asesinados por el grupo un delictivo.

Al término del macabro recorrido turístico tolerado por las autoridades, los organizadores agradecieron en Facebook "a todos nuestros amigos que vinieron desde Piedras Negras, Zaragoza, Morelos, Nava, Allende y la familia Cerda" por acompañarlos a recorrer "desde las casas reventadas, ranchos abandonados, el rastro y las diferentes calles del municipio, nos acompañaron durante la noche madrugada".

"Nos vemos en los próximos recorridos iniciando el año 2022", agrega el denominado "EquipoExpediciónParanormal", que aseguró haber informado a los elementos de la Secretaría de Seguridad de Coahuila, a los efectivos de la Marina-Armada de México y a las autoridades locales.

"Es inaudito y un insulto inaceptable que se nos vuelva a victimizar con este tipo de ocurrencias macabras, cuando no hemos logrado superar nuestro duelo por la pérdida no solo de nuestros familiares, sino también la recuperación de nuestros bienes, documentos y nuestra propia estabilidad de vida, porque desde los hechos no tenemos tranquilidad emocional", expresó uno de las familiares afectados.

"Indigna como las autoridades que fueron cómplices de los delincuentes al no actuar y que siguen poniendo trabas y dilaciones para resolver los problemas que aún enfrentamos, ahora permitan barbaridades como éstas, que para nosotros representan revivir una pesadilla", agregó.

Otra de las afectadas manifestó que los sobrevivientes de las familias han sido revictimizados una y otra vez, principalmente por la desidia de las autoridades de todos los niveles antes los efectos de la masacre y muchos afectados no han regresado a la localidad ni han logrado recuperar propiedades y bienes.

Recordó que entre el 18 y el 20 de marzo de 2011 los delincuentes tomaron el control de la población de Allende y asesinaron a cerca de 100 vecinos (nunca se ha precisado la cifra), sin que la Policía Federal, el Ejército o la Policía Estatal se movilizaran, "menos los municipales que estaban abiertamente coludidos con ellos".