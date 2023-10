Inédito; enjuician madre por muerte de su hijo

Se registra el primer caso en la región centro en que se judicializa en contra de una mamá por la muerte de un hijo, el amor que Yesenia Guadalupe Treviño Zamora le tenía a las drogas pudo más que la salud y seguridad de Emily, quien falleció a escasos 5 años de edad.

El pasado 21 de agosto Emily llegó sin vida a la Clínica 7 del Seguro Social, su madre Yesenia Guadalupe argumentó que cuando fue a buscarla para darle de comer, la niña no respondía, aparentemente se había bronco aspirado.

Durante el funeral se dio a conocer que Emily murió cuando estaba con su madre, ya que a la abuela paterna de los niños que tenía la custodia, iba a ser operada por lo que supuestamente le pidió el apoyo a Yesenia para que los cuidara dos o tres semanas, mientras se recuperaba.

Yesenia se los llevó a su casa ubicada al oriente de Monclova, un lugar donde no tenía agua, luz, gas ni estufa, fue en ese inter que sucedió el lamentable deceso.

Emily, a su corta edad, vivió una vida de maltrato, abuso sexual y negligencia donde fue víctima de las notables adicciones de su madre e incluso la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) había intervenido dando a la pequeña a una familia de apoyo.

Luego del lamentable desenlace, la Pronnif hizo hincapié a la abuela paterna, la señora Inés, de que por ningún motivo dejará que Yesenia ni el papá se acercaran a los hermanitos de Emily, pues ninguno era apto para cuidarlos ni tenía el corazón para querer hacerlo.

Cabe destacar que todas las parejas de Yesenia han sido consumidoras de sustancias tóxicas, tanto el padre biológico de Emily como su actual pareja, Luis Alfredo Ruiz Córdova, de 23 años de edad fue detenido por consumir sustancias al exterior de la capilla de la Sección 147 donde era velada la pequeña Emily.

El 11 de octubre, tras dos meses de la muerte de la pequeña, elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Yesenia por el delito de negligencia y omisiones hacia una menor de edad, fue presentada ante el juez en el Centro de Justicia Penal de Frontera donde recibió la prisión preventiva.

El 16 de octubre se retomó la audiencia donde según el relato de Joaquín, el hermanito de Emily, una semana antes se habían bañado en una pila, al día siguiente la pequeña empezó a sentirse mal, presentaba tos y moco, por su problema de bronquitis debían atenderla de inmediato pero no fue así.

Al tercer día Emily empezó ya no podía levantarse, se apoyaba en paredes, en la mesa y no comía ni tomaba agua. Dos días antes de su muerte, sus hermanitos Yandel y Joaquín, pidieron una jeringa a sus vecinos para darle de tomar agua porque no podía abrir la boca y la tenía muy reseca.

Ese domingo 21 de octubre que los niños le dijeron a su mamá que Emily se había muerto porque no respondía, fue entonces que Yesenia la llevó al IMSS pero ya no presentaba signos vitales.

Tras la declaración, Yesenia "N" madre de la pequeña Emily, fue vinculada a proceso acusada por el delito de homicidio doloso derivado de la omisión de cuidados hacia su hija de solo 5 años de edad que perdió la vida luego de una broncoaspiración.

E el juez fijó un plazo de investigación de 3 meses y ordenó su traslado a una Centro de Readaptación Social, convirtiéndose en el primer caso que se judicializa en contra de una mamá por la muerte de un hijo.