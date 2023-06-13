Infierno en Las Moritas

Monclova; Coah.-Las elevadas temperaturas que azotan en Monclova y la región y que prevalecerán en los siguientes días con temperaturas máximas de hasta 43 grados pero una sensación térmica de casi 45 grados centígrados o más, mantiene a más de 60 familias viviendo un infierno, careciendo de los servicios primarios, limpieza, transporte, energía eléctrica, además que el vital líquido llega a cuenta gotas.

En un recorrido por Periódico la Voz se dio a la tarea de visitar los hogares para saber cómo hacen frente en esta temporada, principalmente de aquellas donde en dolor, la pobreza y la falta de oportunidades hacen el marco ideal para que el calor extienda sus aires abrasadores ocasionando afectaciones directas a la salud.

A siete kilómetros de la zona centro de Monclova ubicado al norte de la ciudad y cercana a la mancha urbana se localiza una entrada directa a sector las Moritas, la pavimentación llega a escasos metros de la entrada a sus hogares, se recorre aproximadamente medio kilómetro de terracería, y este es uno de los problemas que no permite al servicio del transporte entrar para brindar el servicio.

La señora María Guadalupe tiene más de diez años viviendo en este sector y en el que difícilmente puede acceder al aire climatizado, con una mirada cabizbaja refiere que la situación en la que viven no es la anhelada para sus hijos.

“Aquí estamos batallando de agua, de luz, peleamos por los niños, porque sufren para ir a la escuela, los camiones no quieren entrar porque las calles están muy feas. Aquí hay muchas personas mayores ya no pueden valerse por sí mismas y con estas temperaturas se vive un infierno en el lugar”.

Explicó que respecto al servicio de agua potable se adeuda más de 50 mil pesos, por lo que Simas les presta el servicio a cuenta gota.

En los hogares de esta colonia una hielera es el sustituto de un refrigerador, diariamente se compran cuadros de hielo para poder mantener agua fresca y algunos embutidos en buen estado. En el hogar de la señora Yuri existe una planta de gas, misma que solo encienden durante la noche para poder conectar la televisión y prender un abanico de aspas, y poder descansar durante la noche.

“Nos cooperamos entre cuatro vecinos de 75 pesos y compramos gasolina diariamente para que pueda soportar los aparatos” mencionaron vecinas.

En las últimas horas el calor es sofocante, la señora María confesó que algunas ocasiones siente que se desvanece por lo que busca una sombra y deja pasar el tiempo. “Algunas veces no tengo nada de agua pero entre las mismas vecinas nos ayudamos y no me dejan sola”

Solicitan de manera reiterada el apoyo de las autoridades para la compactación del camino a sus hogares y poder así entrar el servicio de transporte público, así mismo destrabar el problema de predios en el lugar pues a más de 25 años son muchas personas los que se dicen dueños.

Es importante el servicio de energía eléctrica en el lugar, decenas de niños requieren de una vivienda digna que ofrezca los servicios para poder salir adelante.