Influyen corridos bélicos en niños

Los corridos bélicos sí incluyen en el comportamiento de los niños y jóvenes pues tienden a normalizar lo que escuchan y no siempre pueden discernir las letras que en su mayoría hablan de violencia, adicciones, sexo temprano y machismo, dijo la psicóloga Susana Sierra, quien explicó que es responsabilidad de los padres tomar el control de lo que los menores escuchan y ver.

El problema no es lo que pasan en televisión en el caso de las narco series ni lo que cantan los intérpretes como Peso Pluma quien incluso ha dicho que sus letras no son dirigidas a los niños, el problema es cuando los padres de familia no pueden controlar lo que ven y lo que escuchan sus hijos, modificando incluso su comportamiento, su forma de actuar y de hablar como forma de imitación a lo que escuchan.

"Muchas veces el que los menores tengan acceso a este tipo de contenido genera que se acelere alguna etapa de su crecimiento y madurez, en otras ocasiones solo repinten lo que escuchan y no lo entienden, pero verdaderamente si tiene que ver en como ellos se comportan, hablan y se dirigen con las demás personas".

Susana Sierra mencionó que cuando se habla de niños de kínder o primaria, no conocen el contexto de las palabras pero entre los mismos pequeños se mal informan de acuerdo a lo que ven en casa y es cuando normalizan este tipo de comportamiento, generando problemas en su normal desarrollo e interfiriendo en la parte cognitiva de los pequeños.

"Muchos programas y canciones son dirigidos al público adulto, por eso como padres de familia debemos ser selectivos y ser moderados al momento de seguir a tal o cual artista o ver diversos programas que pueden confundir a los niños y generarles cambios en su comportamiento, en el desarrollo y la forma en la que se dirigen con las demás personas".