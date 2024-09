Inicia Castaños con recorte de personal

Castaños, Coah.- El ayuntamiento de Castaños inicio con el recorte de personal como parte de las acciones para el cambio de administración, donde el objetivo es dejar finanzas sanas y no heredar deudas.

Lo anterior lo informó el Tesorero Antonio Alvarado, quien señaló que desde hace algunas semanas se conformó la comisión de Recursos Humanos integrada por el alcalde Antonio Garza García y algunos regidores.

Hasta este el momento se han dado de baja entre 40 y 50 trabajadores de diferentes áreas a quienes ya se les cubrió el pago de su finiquito, esto para evitar problemas al momento de que inicie la próxima administración.

"Lo que no queremos es llegar al mes de diciembre y decirles gracias y a ver si la próxima administración los contrata, no, es por eso que se esta definiendo la situación de la gente y se les está dando de baja".

El alcalde ha sido claro en no heredar problemas a la próxima administración por lo que se está reduciendo la plantilla laboral y que la próxima administración venga y contrate a su gente.

El tesorero señaló que esto no significa que se esté dejando sola la presidencia, ya que con el mismo personal que continúa, se están cubriendo los puestos y se mantiene el servicio y la atención a la ciudadanía.

"El alcalde siempre nos señala que quiere entregar bien, sabemos que viene otro partido, pero igual aquí no se ven colores, aquí no más se ve el beneficio a la ciudadanía y cuál es, pues de dejarle la menor deudas posible y sobre todo con el personal, dejarle bien ceñidito el personal que no tengan broncas al empezar en su administración en finiquitos y que a quien contrata y a quien no, que me dejaste mucho", indicó.