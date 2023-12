Inicia el juicio contra Ruby por tragedia mortal tras conducir ebria en 2017

Hoy comenzó el juicio oral en contra de Ruby N, la joven que tras conducir en estado de ebriedad provocó un lamentablemente accidente que cobró la vida de dos personas, esto el 28 de julio del 2017.

Como se recordará la joven iba al volante en estado inconveniente de acuerdo al certificado médico con 3° de alcohol, se impactó contra una barda de contención provocando que su vehículo girara y posteriormente fuera impactado por una camioneta Mazda color guinda conducida por Yolanda Carrizalez.

Dicho accidente cobró la vida de Camila de entonces 14 años así como de Yolanda Carrizalez conductora de la Mazda, además de cuantiosos daños materiales y lesiones a otras dos menores de edad.

La audiencia inició con un debate de aproximadamente dos horas en la que Ernesto Romero Guajardo representación legal de la imputada intentó que se excusarsara el juicio por dos quejas argumentando que no existía imparcialidad en el caso debido a que recientemente fue contratado por la joven y aunque tuvo acceso a la carpeta de investigación pero no a una copia, sin embargo no procedió.

Posteriormente la defensa de la imputada argumentó que no existía parcialidad y pidió incompetencia declinatoria, lo que dejó a todos los presentes atónitos debido a que los argumentos no eran procedentes.

Finalmente Ruby quedó bajo el asesoramiento legal de 2 abogados particular y 3 de la asesoría pública, fue entonces que inició el juicio oral atendiendo a la no violación de los derechos de las víctimas que tienen más de 6 años esperando que se haga justicia.

Hasta este momento ha pasado a la sala, un elemento de Seguridad Pública para rendir testimonio de lo que ocurrió ese día argumentando que Ruby N balbuseaba al estar en estado de ebriedad.

El juicio podría terminar hasta la próxima semana, mañana asistirán las dos jóvenes que resultaron con lesiones y que en aquel entonces eran menores de edad para dar a conocer detalles respecto al caso.