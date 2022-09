Inicia el recuento de daños en Múzquiz

Múzquiz, Coahuila. – A 24 horas de las fuertes inundaciones que dejaron el 70% de los hogares muzquenses bajo el agua, autoridades de los 3 órdenes gobierno suman esfuerzos e inician con el recuento de los daños con el objetivo de iniciar cuanto antes la reconstrucción del Pueblo Mágico: "No será fácil, pero no tengo duda que saldremos adelanta con la suma solidaria de todos" señala la alcaldesa Tania Flores.

La mañana de hoy viernes, se realizó una sesión del Comité de Protección Civil que esta integrado por representantes de los 3 órdenes de gobierno, reunión en la que se informó que este mismo día arrancará el recuento de los daños ocasionados por la tormenta eléctrica.

Se informó que brigadistas del Gobierno del Estado y del Municipio elaborarán un censo desplazándose a cada uno de los barrios y colonias que se vieron afectados por las torrenciales lluvias.

"No tengo palabras para describir el dolor que siento al ver a miles de ciudadanos destrozados al haber perdido sus hogares y todas sus pertenencias..." No será fácil, pero no tengo duda que saldremos adelanta con la suma solidaria de todos", señaló la alcaldesa.

Las sesiones del comité de Protección Civil que fueron encabezadas por la alcaldesa Tania Flores, contaron con la participación del titular de la Secretaría de Gobierno, Fernando de las Fuentes; el director de CEAS, Antonio Nerio, General Torres y el titular de Secretaría de Infraestructura, Miguel Algara.